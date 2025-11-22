закрыть
22 ноября 2025, суббота
«Беларуская выведка»: Лукашенко начал тайную распродажу золотого запаса

  • 22.11.2025, 15:52
  • 13,304
«Беларуская выведка»: Лукашенко начал тайную распродажу золотого запаса

К чему готовится диктатор?

После совещания с правительством Лукашенко отдал секретный приказ Головченко приступить к реализации некоторой части золота из ЗВР для «стабилизации бюджета». При этом он сослался на значительный рост цены золота на мировом рынке. Он считает, что нужно «снять жир» с накоплений золота, которое подорожало, («деньги должны работать») и не считает, что стране нужны такие «высокие цифры ЗВР», пишет телеграм-канал «Беларуская выведка».

Распродажу приказано засекретить. Золото предложено китайцам, как «дружеский акт и надёжный способ сохранения конфиденциальности». Источники сообщают, что процесс синхронизирован с Центробанком РФ в том числе для поддержания обменного курса валют обеих стран. Ранние попытки сорвать очередной куш на строительстве второй АЗС провалились из-за нехватки средств в самой РФ. Источники сообщили, что в Кремле посмеялись с этой авантюры.

