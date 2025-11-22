Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару арестован 2 22.11.2025, 16:01

2,406

Жаир Болсонару

Судья Верховного суда указал на возможность побега политика, находившегося под домашним арестом.

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару арестован. Об этом в субботу, 22 ноября, сообщили «Немецкая волна», агентство Reuters и бразильский информационный портал G1.

Политик, в сентябре признанный Верховным судом Бразилии виновным в попытке госпереворота и приговоренный к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения, содержался под домашним арестом с 4 августа. Экс-глава государства находился на этапе обжалования приговора.

Арест является превентивной мерой и был запрошен федеральной полицией. Он был санкционирован после того, как сенатор Флавио Болсонару, сын экс-президента, призвал к ночному бдению у дома бывшего главы государства.

Судья Верховного суда указал на риск побега

Судья Верховного суда Бразилии Алешандре де Мораэс указал на риск побега и заявил, что призыв к бдению «свидетельствует о возможной попытке использовать» сторонников Болсонару для препятствования контролю за соблюдением условий домашнего ареста. Де Мораэс также не исключил повода к созданию беспорядков.

Во время расследования обвиняемый планировал укрыться в посольстве Аргентины и запросить политическое убежище, напомнил де Мораэс.

Он добавил, что кондоминиум, где Болсонару находился под домашним арестом, расположен примерно в 13 километрах от посольского района в Бразилиа - расстояние, которое, по словам судьи, можно преодолеть на машине менее чем за 15 минут.

Болсонару был арестован около 06:00 (12:00 по Минску) и спокойно отнесся произошедшему. Бывшей первой леди Мишель Болсонару дома не было.

Экс-президент прошел медицинское освидетельствование

После ряда стандартных процедур Болсонару был доставлен в управление федеральной полиции и размещен в помещении, предназначенном для ареста высокопоставленных лиц. На месте было проведено его медицинское освидетельствование.

Де Мораэс уточнил, что Болсонару использовал соцсети своих союзников, в том числе своих трех сыновей-парламентариев, для распространения сообщений с «содержанием, явно побуждающим и подстрекающим к нападениям на Верховный суд и открыто поддерживающим иностранное вмешательство в бразильскую судебную власть».

Приговор Болсонару

Ранее, 12 сентября, четверо судей из пяти проголосовали за признание 70-летнего Болсонару виновным в пяти преступлениях: участии в вооруженной преступной организации, попытке насильственного свержения демократии, организации государственного переворота и нанесении ущерба государственной собственности и охраняемым культурным ценностям. Один судья оправдал экс-президента.

Как указывало Reuters, единственный судейский голос против открыл путь к оспариванию решения и потенциальному вынесению окончательного приговора ближе к президентским выборам 2026 года.

Судебный процесс против политика

Сторонники Болсонару 8 января 2023 года штурмовали Конгресс, Верховный суд и президентский дворец в городе Бразилиа вскоре после вступления Луиса Инасиу Лулы да Силвы в должность президента. Обвинение утверждает, что Жаиром Болсонару участвовал в разработке планов госпереворота под кодовым названием «Зеленый и желтый кинжалы». Согласно этим планам, предполагалось отравить Лулу, а также убить вице-президента Жералду Алкмина и верховного судью де Мораеса. Болсонару отвергает все обвинения и утверждает, что ничего не знал о готовящемся госперевороте.

В июле на Болсонару надели электронный браслет, обязали ночью находиться дома и запретили пользоваться соцсетями. В начале августа экс-президент был отправлен под домашний арест в своем доме в Бразилиа за выступление перед сторонниками по интернет-связи.

