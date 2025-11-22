Когда в Беларусь придет настоящая зима

Когда в Беларусь придет настоящая зима1
- 22.11.2025, 16:10
- 3,222
Пока белорусов ждут температурные контрасты.
По словам начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Марины Грицкевич, на стыке осени и зимы погоду в Беларуси будут определять южные циклоны, которые несут в своих массивах много влаги и обуславливают температурные контрасты в республике.
Из-за меридиональной циркуляции атмосферы высока вероятность капризов погоды. Температуры при этом установятся около средних многолетних значений, и будут колебаться от слабого минуса до слабого плюса.
В наиболее ясные ночи местами воздух охладится до -7 -9 градусов.
Начало климатической зимы происходит при устойчивом переходе средней суточной температуры через 0 градусов в сторону понижения, а концом - устойчивый переход через 0 градусов в сторону повышения. В Беларуси это обычно происходит в последней декаде ноября - первой декаде декабря. Переход начинается в северо-востока республики и заканчивается южными и юго-западными регионами.
От года к году дата перехода среднесуточной температуры через «ноль» может значительно меняться.