закрыть
22 ноября 2025, суббота, 22:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Когда в Беларусь придет настоящая зима

1
  • 22.11.2025, 16:10
  • 3,222
Когда в Беларусь придет настоящая зима

Пока белорусов ждут температурные контрасты.

По словам начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Марины Грицкевич, на стыке осени и зимы погоду в Беларуси будут определять южные циклоны, которые несут в своих массивах много влаги и обуславливают температурные контрасты в республике.

Из-за меридиональной циркуляции атмосферы высока вероятность капризов погоды. Температуры при этом установятся около средних многолетних значений, и будут колебаться от слабого минуса до слабого плюса.

В наиболее ясные ночи местами воздух охладится до -7 -9 градусов.

Начало климатической зимы происходит при устойчивом переходе средней суточной температуры через 0 градусов в сторону понижения, а концом - устойчивый переход через 0 градусов в сторону повышения. В Беларуси это обычно происходит в последней декаде ноября - первой декаде декабря. Переход начинается в северо-востока республики и заканчивается южными и юго-западными регионами.

От года к году дата перехода среднесуточной температуры через «ноль» может значительно меняться.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип