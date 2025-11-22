«Этому предложению место в мусорном ведре!»17
- 22.11.2025, 16:26
Эксперты обратились к союзникам Украины.
Немецкая газета BILD публикует мнение экспертов о так называемом мирном плане США по завершению войны в Украине.
«С точки зрения Украины эти 28 пунктов — капитуляция», говорит профессор политологии Кёльнского университета Томас Йегер. Киеву предлагается «сдаться и отказаться от возможности защищаться от России в будущем».
«В конечном итоге США представляют план, написанный Россией. Трамп — лишь посланник, который должен оказать давление на жертву России. [...] Сможет ли [Зеленский] выдержать давление, зависит также от европейских государств, которые должны были бы его поддержать», — заключает профессор.
Россия, согласно плану, должна обязаться «не нападать на соседние страны», но это обещание, по мнению эксперта по безопасности Кристиана Мёллинга, вероятно, ничего не стоит. «Что стоит контракт с хроническим лжецом?», — говорит он. Владимир Путин в последние годы не соблюдал ни одного соглашения, и поэтому подобные соглашения теперь нельзя рассматривать как рабочий инструмент: «Сила права заменена правом сильного».
По мнению Мёллинга, Россия — единственный выгодоприобретатель этого мирного плана. Предусмотрена её полная реабилитация: страна будет «вновь полностью интегрирована в мировую экономику, включая снятие всех санкций; кроме того, будет приглашена вернуться в G8». «Россия снова сидела бы за столом — как страна, развязавшая агрессивную войну, и была бы за это вознаграждена», резюмирует эксперт.
Петер Ноймар, профессор исследований в сфере безопасности (Королевский колледж Лондона) обращается в BILD ко всем союзникам — в том числе к Германии: «Предложение должно быть отклонено немногими оставшимися друзьями Украины в окружении Дональда Трампа и отправлено туда, где ему место: в мусорное ведро!»
Ранее издание Bloomberg написало, что Зеленский и европейцы отвергли ключевые пункты мирного плана США.