22 ноября 2025, суббота, 22:45
Архив новостей
«Этому предложению место в мусорном ведре!»

17
  • 22.11.2025, 16:26
  • 6,922
«Этому предложению место в мусорном ведре!»

Эксперты обратились к союзникам Украины.

Немецкая газета BILD публикует мнение экспертов о так называемом мирном плане США по завершению войны в Украине.

«С точки зрения Украины эти 28 пунктов — капитуляция», говорит профессор политологии Кёльнского университета Томас Йегер. Киеву предлагается «сдаться и отказаться от возможности защищаться от России в будущем».

«В конечном итоге США представляют план, написанный Россией. Трамп — лишь посланник, который должен оказать давление на жертву России. [...] Сможет ли [Зеленский] выдержать давление, зависит также от европейских государств, которые должны были бы его поддержать», — заключает профессор.

Россия, согласно плану, должна обязаться «не нападать на соседние страны», но это обещание, по мнению эксперта по безопасности Кристиана Мёллинга, вероятно, ничего не стоит. «Что стоит контракт с хроническим лжецом?», — говорит он. Владимир Путин в последние годы не соблюдал ни одного соглашения, и поэтому подобные соглашения теперь нельзя рассматривать как рабочий инструмент: «Сила права заменена правом сильного».

По мнению Мёллинга, Россия — единственный выгодоприобретатель этого мирного плана. Предусмотрена её полная реабилитация: страна будет «вновь полностью интегрирована в мировую экономику, включая снятие всех санкций; кроме того, будет приглашена вернуться в G8». «Россия снова сидела бы за столом — как страна, развязавшая агрессивную войну, и была бы за это вознаграждена», резюмирует эксперт.

Петер Ноймар, профессор исследований в сфере безопасности (Королевский колледж Лондона) обращается в BILD ко всем союзникам — в том числе к Германии: «Предложение должно быть отклонено немногими оставшимися друзьями Украины в окружении Дональда Трампа и отправлено туда, где ему место: в мусорное ведро!»

Ранее издание Bloomberg написало, что Зеленский и европейцы отвергли ключевые пункты мирного плана США.

Написать комментарий 17

