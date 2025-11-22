От жировки отвисает челюсть 19 Вячеслав Коростень

Почему Лукашенко снова попер на «тунеядцев».

Который день в байнете пыль столбом не только в связи с открытием-закрытием западных границ, но и по случаю резкого подорожания коммунальных услуг. Белорусы публикуют в сети свои «потяжелевшие» жировки, собирая длинные треды эмоциональных комментариев. Официальная пропаганда, срываясь на крик, силится внушить, что повышение тарифов коснулось лишь горстки несознательных отщепенцев. Страсти не утихают — что само по себе уже сенсация в стране искорененного плюрализма.

Кажется, в Беларуси на большой экран выходит новый сезон нашумевшей саги — о священной борьбе Александра Лукашенко против безродных «тунеядцев», «дармоедов» и прочих паразитов на шее трудового народа.

Восемь лет назад «дармоеды» не дали себя в обиду

Тунеядствующий элемент в современной Беларуси — это, как правило, не пропойца-бездельник, живущий на пенсию престарелой матери. Наоборот — это человек активный, зарабатывающий за границей, умеющий считать, сравнивать и делать выводы.

Брать с такого узаконенную дань белорусское государство пытается уже десять лет — с тех пор как Лукашенко подписал печально известный декрет о «предупреждении социального иждивенчества». Платишь налоги не в нашу казну, а в чужую? Не занят в отечественной экономике? Власть найдет сравнительно честный способ взять с тебя шерсти клок.

Вначале чиновники попытались «раскулачить» «тунеядцев» традиционно — кавалерийским наскоком. Обложили контингент специальным налогом и приготовились подсчитывать поступления в бюджет. Но с наскока не вышло — внезапно выяснилось, что под новый «оброк» угодило почти полмиллиона человек, и в 2017-м в стране вспыхнули массовые протесты — знаменитые «марши дармоедов».

Времена по нынешним меркам были еще либеральные, с кое-какой обратной связью между верхами и низами. Власти быстро поняли, что идея отбирать деньги у людей почему-то не стала популярной, и были вынуждены отступить. Лукашенковский декрет отправили на доработку, налоговики перестали рассылать «письма счастья» — фактически протест одержал тактическую победу.

Стратегически режим тогда пошел другим путем — поднял для «тунеядцев» тарифы на коммунальные услуги. Повышение не оказалось слишком болезненным, новых волнений в обществе не случилось, общественные страсти улеглись.

Впору вводить понятие «член семьи тунеядца»

Так и жили все эти годы. Белорусы, работающие за рубежом и привозящие на родину валюту. И армия чиновников, не производящая никакой добавочной стоимости.

Но за это время ситуация в стране сильно изменилась. Президентские выборы 2020-го породили беспрецедентные протесты — и небывалые политические репрессии, не утихающие до сих пор. Это дало старт массовой эмиграции белорусов. Режим до предела закрутил гайки, объявив вне закона любое общественно-политическое инакомыслие.

Вновь подступиться к решению «тунеядского вопроса» в такой ситуации было делом времени.

Время пришло 27 августа и 1 октября. В первый из этих дней правительство издало постановление №465 «О расчетах в сфере жилищно-коммунального хозяйства» — с целью, как сообщалось, «определения дополнительных мер по вовлечению граждан, не занятых в экономике, в трудовую деятельность». Во второй день документ вступил в силу.

Суть его в том, что с целью содрать с «дармоеда» побольше власть, как уже было замечено, использовала принцип коллективной ответственности. Ранее, будучи собственником жилья, такой гражданин оплачивал по «экономически обоснованным» тарифам пропорционально только свою долю ЖКУ. Теперь повышающий коэффициент используется для расчета всего объема потребляемых услуг — вне зависимости от того, сколько человек проживает в квартире, кто из них работает и платит налоги в Беларуси.

То есть если «тунеядствует» один — расплачиваться за это должны все его близкие, включая стариков и детей. И вот уже за октябрь многие белорусы получили счета за коммуналку на 300–500 рублей.

А поскольку уличные протесты в стране невозможны под страхом тюремного срока, недовольство обильно выливается в интернет. И, глядя на все это, трудно не провести известную параллель с «врагами народа» и не задуматься об уместности формулировки «член семьи тунеядца».

Чужой «зубок» покоя не дает

У Лукашенко давние счеты с «незанятыми в экономике», и мотив мести за протесты 2017-го наверняка лежит в основе нынешней «жировочной» экспроприации. Но, как видится, одной только жаждой реванша дело тут не ограничивается.

Примешивается, конечно, личная неприязнь классового свойства — как к тем же ипэшникам или айтишникам. Работа за границей приравнивается властями к нелояльности, а за неблагонадежность в сегодняшней Беларуси особый спрос.

Это прозвучало и в речи Лукашенко 6 ноября в Мозыре после церемонии открытия обновленного моста через Припять.

«У нас в Польшу съехало 10–12 тыс. человек. Хотя, говорят, миллион уехало. Неважно сколько. А зубок лечить они едут в Гродно. А почему? Потому что тут бесплатно. Бесплатно ничего не бывает. Это бюджет — государство платит за вас. Поэтому и здесь будет принято решение», — так правитель пригрозил «дармоедам» еще и особыми расценками на медуслуги. Не впервой, кстати. Чужой «зубок» не давал ему покоя еще в апреле 2024-го, и тогда он также обещал «урегулировать вопрос» для любителей «подлечиться по дешевке».

Пока, правда, до этого не дошло, но еще не вечер.

Есть, разумеется, и досада экономического характера. В стране, понимаешь, работы непочатый край — 175 тыс. вакансий — не хватает водителей, врачей, строителей… И в такой трудный час эти бессовестные отворачиваются от родного социально ориентированного государства — и отправляются работать на польского пана-эксплуататора. Да в таких количествах, что приходится зазывать на освободившиеся места мигрантов из дальних краев, вплоть до 150 тыс. пакистанцев. Да и те не особо-то и рвутся в Беларусь.

Жировки трудящихся будут догонять «дармоедские»

Власти болезненно реагируют на критику в свой адрес, однако в случае с жировками для «тунеядцев» развернутого фидбека пока нет ни от топ-чиновников, ни лично от Лукашенко.

Разве что выступил в госСМИ первый заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич. Битье рублем по «дармоедам» он назвал «логичным и обоснованным». И для пущей убедительности заявил, что «на возмещение расходов по коммунальным услугам <…> в бюджете на 2025 год ежемесячно предусмотрено практически 870 рублей на одного жителя страны». Да еще беснуется пропаганда, глумясь над идеологически ненадежными соотечественниками, которые позарились на сладкие забугорные заработки.

Меж тем сравнительно низкие тарифы на коммуналку являются важной частью негласного социального контракта между государством и обществом. Мол, зарплаты в Беларуси, может, и ниже, чем на Западе, зато у нас не такие драконовские цены на электричество, воду, бензин и стоматологию.

Вот и недавно Министерство жилищно-коммунального хозяйства отчиталось, что до конца года стоимость ЖКУ в Беларуси повышаться не будет. Живите и радуйтесь, так сказать, да не забывайте, что европейцы вообще замерзают в своих демократиях.

Правда, коммунальные услуги в стране все равно плавно дорожают, в том числе для законопослушных налогоплательщиков. Цены на некоторые, по данным Белстата, с начала года выросли на 10–20%.

К тому же власти и не скрывают, что субсидирование ЖКУ в ближайшей перспективе будет поэтапно сокращаться. С тем чтобы к 2029 году расходы на коммуналку полностью (за исключением теплоснабжения и подогрева воды) легли на плечи благодарного населения.

Иными словами, тарифы для занятых в экономике будут постепенно приближаться к «дармоедским».

Мало сомнений в том, что эту линию режим Лукашенко будет гнуть с большим усердием. Причины на поверхности: тенденции в экономике наметились тревожные, санкции Европа и не думает смягчать, а субсидии от воюющей России все меньше помогают сводить концы.

Пазл складывается так, что хваленая социальная функция государства будет и дальше слабеть, а сопутствующие издержки белорусам придется покрывать из собственных кошельков. И за коммунальные расценки, и за хворый «зубок», и за все прочие последствия тридцатилетнего правления одного крепкого хозяйственника.

Вячеслав Коростень, «Позiрк»

