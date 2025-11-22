закрыть
22 ноября 2025, суббота
Польша резко отреагировала на «мирный план» США

2
  • 22.11.2025, 16:42
  • 8,736
Польша резко отреагировала на «мирный план» США
Фото: charter97.org

Высказались премьер и президент.

Премьер-министр Польши Дональд Туск удивлен упоминанием его страны в так называемом мирном плане США, который состоит из 28 пунктов, и в подготовке которого Польша не участвовала.

Он также подчеркнул, что никакие решения по Украине не могут приниматься без ее участия. Соответствующее сообщение он опубликовал в пятницу, 21 ноября, в соцсети X.

«Все решения, касающиеся Польши, будут принимать поляки. Ничего о нас без нас. Что касается мирных усилий, все переговоры должны привлекать Украину. Ничего об Украине без Украины», — написал Туск.

Вероятно, первые строки сообщения касаются 9-го пункта мирного плана, в котором отмечается, что на территории Польши могут быть размещены европейские истребители. Кроме того, Польша упоминается в проекте дополнительного документа, касающегося гарантий безопасности для Украины в рамках «коалиции желающих».

Президент Польши Кароль Навроцкий также отреагировал на этот план в сети X. Он отметил, что новые предложения по прекращению войны должны учитывать тот факт, что Россия не соблюдает соглашения, а любой мирный план, инициированный Россией, должен быть одобрен Киевом.

