22 ноября 2025, суббота
Бывшая подруга рассказала о самой известной белорусской мошеннице

  • 22.11.2025, 16:52
Бывшая подруга рассказала о самой известной белорусской мошеннице

Ее жизнь активно обсуждают в Сети.

О задержании 23‑летней уроженки Гомельской области Екатерины Глонти правоохранительные органы сообщали на днях. В отношении девушки возбуждены уголовные дела, в том числе по факту невозврата долга и по подозрению в мошенничестве при покупке товаров и оплате услуг.

На этом фоне одна из ее подруг согласилась рассказать в программе ОНТ «Тревожная кнопка» о том, как складывалось их общение и при каких обстоятельствах возникли конфликты, пишет onliner.by.

По словам подруги Алины Силановой, знакомство с Екатериной произошло несколько лет назад. Общение было периодическим, с перерывами.

— Я с ней общаюсь лет с восемнадцати. Мы в клубе познакомились. Я в клубе работала, потом начала вместе с ней там тусить. И, наверное, несколько лет мы не общались. И зимой только возобновили с ней общение, а потом начались какие-то уже такие звоночки, после которых можно было бы сказать, что все, стоп общению нашему.

Она вспоминает, что со временем стали появляться просьбы занять деньги, сначала на небольшие суммы.

— Когда человек не приезжал на встречи, стал просить деньги: «Я верну, вот здесь мне в ресторане не хватает доплатить по счету».

Она никогда не работала. Она все время даже мне песни пела о том, что ее молодой человек зарабатывает. Ну, для Беларуси это очень хорошая сумма. И она жаловалась, что этих денег мало на роскошную жизнь. На Мальдивы ее свозил, все круто, классно, она нигде не работает.

Отдельный эпизод собеседница связывает со своей поездкой за границу.

— Я улетела в Грецию, она попросила тоже одолжить денег. Я ее слезно просила, чтобы она эти деньги обязательно вернула за три дня до приезда в Беларусь. «Да, да, хорошо». Человек вовсе пропал со связи, перестал отвечать, но при этом скрыл от меня истории в Инстаграме. Я захожу с фейковой страницы — человек постит свою шикарную жизнь. У нее нет прав, но она где-то берет шикарные машины, ездит на маникюры, на танцульки, по ресторанам, кальянным ходит, и все у человека хорошо.

По словам подруги, после возвращения в Беларусь она решила написать заявление в милицию.

— Я решила после приезда из Греции человека проучить и — да, ради 50 рублей, ради смешной суммы — написать заявление в милицию. Почему я вынесла вот это все? Потому что, когда люди уже стали писать, я начала понимать, что она мошенница, что она вообще не грузинка, меня человек очень сильно обманул.

Я просто в ужасе. Я с человеком общалась долгий период времени, а потом это все начало вскрываться. Она жила с молодым человеком. Параллельно она встречалась с мужчиной. Она песни пела своему молодому человеку, что она в Грузию улетела к родителям. На самом деле, пока приезжал в Беларусь второй мужчина, она снимала с ним квартиру, выдавая за свою. Потом он улетал, она возвращалась домой: типа, вот, привет, я из Грузии.

Милиция призывает возможных пострадавших связаться с территориальным отделом милиции или позвонить по номеру 102.

