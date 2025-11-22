Новые немецкие дроны-акулы выходят на охоту

Новые немецкие дроны-акулы выходят на охоту1
- 22.11.2025, 16:54
- 3,080
Они будут защищать Балтийское море от диверсий.
Подводный дрон Greyshark, созданный в Германии и набитый высокими технологиями, должен патрулировать Балтийское море для защиты критической инфраструктуры, обнаружения вражеских разведывательных единиц и мониторинга акватории, пишет Bild.
Эта беспилотная мини-субмарина бременского производителя Euroatlas только что прошла ходовые испытания. Благодаря водородному приводу дрон способ неделями работать без дозаправки. У модели есть несколько вариантов. В варианте Foxtrot возможна даже продолжительность плавания до 4 месяцев и до 10 000 морских миль.
Аппарат использует 17 высокотехнологичных датчиков. Программное обеспечение на основе искусственного интеллекта обрабатывает данные в реальном времени и распознаёт возможные вражеские объекты.
В следующем году может начаться серийное производство Greyshark, заявил менеджер Euroatlas Маркус Беер. По его словам, уже есть заинтересованные покупатели.