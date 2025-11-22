закрыть
22 ноября 2025, суббота, 22:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Новые немецкие дроны-акулы выходят на охоту

1
  • 22.11.2025, 16:54
  • 3,080
Новые немецкие дроны-акулы выходят на охоту

Они будут защищать Балтийское море от диверсий.

Подводный дрон Greyshark, созданный в Германии и набитый высокими технологиями, должен патрулировать Балтийское море для защиты критической инфраструктуры, обнаружения вражеских разведывательных единиц и мониторинга акватории, пишет Bild.

Эта беспилотная мини-субмарина бременского производителя Euroatlas только что прошла ходовые испытания. Благодаря водородному приводу дрон способ неделями работать без дозаправки. У модели есть несколько вариантов. В варианте Foxtrot возможна даже продолжительность плавания до 4 месяцев и до 10 000 морских миль.

Аппарат использует 17 высокотехнологичных датчиков. Программное обеспечение на основе искусственного интеллекта обрабатывает данные в реальном времени и распознаёт возможные вражеские объекты.

В следующем году может начаться серийное производство Greyshark, заявил менеджер Euroatlas Маркус Беер. По его словам, уже есть заинтересованные покупатели.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип