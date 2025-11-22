В Нигерии боевики похитили из католической школы более 300 учениц 3 22.11.2025, 17:47

Президент страны отменил визит на саммит G20.

В результате нападения на католическую школу-интернат на западе Нигерии из учебного заведения похищены 303 ученицы и 12 учителей. Такие данные Ассоциация христиан Нигерии привела в субботу, 22 ноября.

Группа вооруженных людей проникла в учебное заведение в населенном пункте Папири в штате Нигер в ночь на 21 ноября. Бандиты застрелили охранника и похитили находившихся в здании. Силы безопасности разыскивают учениц, пишет «Немецкая волна».

Многие нигерийские школы закрыты из соображений безопасности. В свете трагедии президент страны Бола Тинубу отменил участие в саммите «Группы двадцати» (G20) в южно-африканском Йоханнесбурге.

Только несколькими днями ранее бандиты похитили 25 учениц из интерната в штате Кебби на северо-западе страны, а еще 38 человек были похищены из церкви в штате Квара в западной части Нигерии. В последнем случае похитители требуют выкуп за каждого заложника в размере 100 миллионов найр (около 60 тысяч евро).

