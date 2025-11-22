Куда подевался мобильный Лукашенко 2 22.11.2025, 17:55

Кэгэбэшная разработка испортилась.

На канале БРЦ аналитик Сергей Чалый обратил внимание, что идея о «цифровизации» в исполнении белорусских чиновников стала доходить до абсурда, пишет «Салiдарнасць». Первым трюк провернул глава управделами Юрий Назаров, который заявил о необходимости оцифровать инвестиционный проект по Витебской области.

– Теперь это не предполагает переведение каких-то бизнес-процессов в цифру. Это не означает введение каких-то информационных технологий. Нет. Это просто означает: давайте, мы этим планам назначим какую-то цифру.

Сергей Чалый

Доходит уже до смешного. МТЗ отчитывается о том, что они оцифровали производство топоров. А потом читаешь, что они там сделали. Оказывается, теперь эта документация по производству будет не на бумажных носителях, – сказал Чалый.

При этом несколько недель назад Александр Лукашенко заявил, что некоторые вещи, «как и прежде», можно хранить на бумажных носителях, чтобы избежать утечек:

— Ну и народу слишком париться не надо: «Ай там персональные данные и еще что-то». Слушайте, у нас всегда были телефонные справочники. Там написано: человек, адрес, номер телефона. Что мы уже так переживаем за эти телефоны? Лучше с собой не носите их. Не носите. Тысячу раз говорил. У меня нет мобильного телефона, но я как-то живу. Даже с Натальей Ивановной (Кочановой – прим.) разговариваю. Если надо поговорить, она подъехала на проводную правительственную связь.

Чалый прокомментировал слова Лукашенко так:

– Осталось только выяснить, как Кочанова узнает, что Лукашенко в этот момент нужно с ней поговорить.

Но самое интересное, что около года назад, в сентябре 2024 года, Лукашенко продемонстрировал студентам БГУИР мобильный телефон, которым пользуется. И даже совершил звонок, чтобы показать, как работает устройство, разработанное КГБ.

Что произошло с мобильным Лукашенко?

– Испортились, – предположил Чалый, напомнив, что это «кэгэбэшная разработка».

Аналитик также обратил внимание, что в предвыборной программе Лукашенко накануне президентских выборов-2025 было написало: «К 2030 году 97% административных процедур переведем в электронную форму».

– Обещал он нам это меньше года назад, а теперь говорит: «Ну, а может быть мы всё-таки как-то бумажными справочниками?», – отметил Чалый.

