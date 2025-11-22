В Светлогорске нашли подпольную стоматологию 2 22.11.2025, 18:23

3,796

Она «лечила» здоровые зубы.

В Светлогорске сотрудники Жлобинского межрайонного отдела финансовых расследований раскрыли незаконную деятельность частного предприятия, оказывавшего медицинские услуги без лицензии. Историю подробно описывает ведомственный журнал КГК «Государственный контроль», сообщает onliner.by.

Информация о псевдоклинике появилась у оперативников в апреле 2024 года. Проверка подтвердила: предприятие действительно вело деятельность без каких-либо разрешений.

В помещениях обнаружили стоматологические установки, оборудование для ультразвуковой диагностики и даже черновые записи с именами клиентов. Многие из них позже признались, что проходили там лечение, уверенные, что обращаются в легальную клинику.

Контролеры установили, что с 2023 по 2024 год в нелегальный кабинет обратились не менее 100 человек. Особенно тревожит, что большая часть клиентов — дети. Родители, видя дорогое оборудование, не подозревали, что перед ними предприятие без лицензии.

В ходе проверки выяснилось, что в «клинике» проводили процедуры без медицинских показаний и даже лечили здоровые зубы.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело. В нем проходят два человека: директор и основатель предприятия, а также индивидуальный предприниматель, участвовавший в незаконной деятельности. Следствие установило, что доход нарушителей составил не менее 57 тысяч рублей. Эти средства подлежат взысканию в бюджет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com