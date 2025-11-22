закрыть
В Беларуси вводят изменения для должников с авто

  • 22.11.2025, 18:43
  • 3,814
Нововведение вступит в силу с 1 января.

Ограничения на выезд для должников с 1 января 2026 года будут распространяться и на автомобили организаций с долгами. Это следует из постановления Министерства юстиции, опубликованного 22 ноября.

Теперь меры, которые действовали для физлиц и ИП, будут применяться и к организациям.

Машины юрлиц-должников не выпустят из страны до погашения долгов. Для должностных лиц таких компаний также предусмотрены временные ограничения на управление любым транспортом.

Ранее запреты касались только физлиц и ИП, хоть руководителям компаний избирательно могли ограничивать выезд за границу.

