В Беларуси вводят изменения для должников с авто
- 22.11.2025, 18:43
- 3,814
Нововведение вступит в силу с 1 января.
Ограничения на выезд для должников с 1 января 2026 года будут распространяться и на автомобили организаций с долгами. Это следует из постановления Министерства юстиции, опубликованного 22 ноября.
Теперь меры, которые действовали для физлиц и ИП, будут применяться и к организациям.
Машины юрлиц-должников не выпустят из страны до погашения долгов. Для должностных лиц таких компаний также предусмотрены временные ограничения на управление любым транспортом.
Ранее запреты касались только физлиц и ИП, хоть руководителям компаний избирательно могли ограничивать выезд за границу.