Германия отказала во въезде Z-актеру Сухорукову

Германия отказала во въезде Z-актеру Сухорукову26
- 22.11.2025, 19:03
- 15,630
Теперь он обещает «приехать на танке».
Российскому актеру-путинисту Виктору Сухорукову отказали в выдаче шенгенской визы в Германии. Об этом он сам рассказал в комментарии российским медиа и процитировал официальный документ, полученный из посольства.
По словам актера, немецкая сторона указала сразу две причины отказа. Первый пункт гласит, что «одно или несколько государств-членов считают, что вы представляете угрозу их международным отношениям». Второй – что он якобы может быть опасен для «общественного порядка или внутренней безопасности». Сухоруков заявил, что его едва ли не записали в «международные террористы».
Он также стал угрожать Европе, упомянув, что может «приехать на танке».
Сухоруков – активный сторонник диктатора Путина и адепт преступной войны против Украины. Он неоднократно публично поддерживал российскую агрессию.