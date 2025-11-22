закрыть
Германия отказала во въезде Z-актеру Сухорукову

26
  • 22.11.2025, 19:03
  • 15,630
Германия отказала во въезде Z-актеру Сухорукову
Виктор Сухоруков

Теперь он обещает «приехать на танке».

Российскому актеру-путинисту Виктору Сухорукову отказали в выдаче шенгенской визы в Германии. Об этом он сам рассказал в комментарии российским медиа и процитировал официальный документ, полученный из посольства.

По словам актера, немецкая сторона указала сразу две причины отказа. Первый пункт гласит, что «одно или несколько государств-членов считают, что вы представляете угрозу их международным отношениям». Второй – что он якобы может быть опасен для «общественного порядка или внутренней безопасности». Сухоруков заявил, что его едва ли не записали в «международные террористы».

Он также стал угрожать Европе, упомянув, что может «приехать на танке».

Сухоруков – активный сторонник диктатора Путина и адепт преступной войны против Украины. Он неоднократно публично поддерживал российскую агрессию.

