Ждать ли снег в Беларуси под конец осени

О настоящей зимней сказке пока говорить рано.

Температура воздуха в Беларуси на неделе с 24 по 30 ноября будет колебаться близ нулевых значений — от небольших минусовых показателей ночью до слабого плюса днем. Об этом в эфире госТВ сообщил синоптик Дмитрий Рябов.

Погоду будет формировать череда атлантических циклонов: ожидаются переменчивые условия, больше холодного ветра и нестабильные осадки. До «зимней сказки» пока далеко — снег периодически будет переходить в дождь.

В начале недели будет преобладать переменная облачность. Местами пройдут кратковременные осадки — в основном снег и мокрый снег, но днем возможны и дождевые.

Ночью и утром возможны туман, гололед и скользкие дороги. Автомобилистам рекомендуют проявлять повышенную осторожность.

Температура ночью: от −6 до +1°С. Днем: 24 ноября — около 0°, 25 ноября — до +3°С.

В большинстве регионов от среды до пятницы прогнозируются смешанные осадки: от снега до дождя.

26 ноября ночью ожидается от −4 до +1°С, днем — 0…+6°С. Сохраняется вероятность слабого гололеда, тумана и гололедицы.

В начале второй половины недели погоду станет определять крупный антициклон — осадки временно ослабнут.

Температура ночью 27–28 ноября: от −1 до +6°С. Днем — в районе нулевой отметки.

Последние дни ноября пройдут под влиянием области повышенного давления. Существенных осадков не ожидается, локальные — возможны лишь точечно. Ночью вероятны туман и гололедица.

Температура ночью: от −1 до +6°С. Днем 29 ноября — +1…+3°С, 30 ноября — около 0°С.

