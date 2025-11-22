закрыть
22 ноября 2025, суббота, 22:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Европа отправила в США контрпредложение по «мирному плану»

  • 22.11.2025, 19:23
  • 3,296
Европа отправила в США контрпредложение по «мирному плану»

Союзники Украины отвергают ключевые пункты документа.

Европейские союзники Украины прислали в Вашингтон «рабочий документ», являющийся переработанной версией мирного плана президента США Дональда Трампа, сообщает Der Spiegel.

Издание отмечает, что сторонники Украины работают над контрпредложением к американскому плану с вечера 21 ноября и ряд глав государств и правительств провели переговоры на полях саммита G20.

Ранее лидеры ЕС, Великобритании, Норвегии и Японии опубликовали совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность предложенным в мирном плане президента США Дональда Трампа ограничением численности Вооруженных сил Украины и заявили о необходимости дополнительной работы над ним.

Лидеры заявили, что четко придерживаются принципа, что границы не должны меняться силой и что предложенные ограничения ВСУ «сделают Украину уязвимой к будущим нападениям».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип