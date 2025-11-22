Европа отправила в США контрпредложение по «мирному плану»
- 22.11.2025, 19:23
- 3,296
Союзники Украины отвергают ключевые пункты документа.
Европейские союзники Украины прислали в Вашингтон «рабочий документ», являющийся переработанной версией мирного плана президента США Дональда Трампа, сообщает Der Spiegel.
Издание отмечает, что сторонники Украины работают над контрпредложением к американскому плану с вечера 21 ноября и ряд глав государств и правительств провели переговоры на полях саммита G20.
Ранее лидеры ЕС, Великобритании, Норвегии и Японии опубликовали совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность предложенным в мирном плане президента США Дональда Трампа ограничением численности Вооруженных сил Украины и заявили о необходимости дополнительной работы над ним.
Лидеры заявили, что четко придерживаются принципа, что границы не должны меняться силой и что предложенные ограничения ВСУ «сделают Украину уязвимой к будущим нападениям».