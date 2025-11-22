закрыть
22 ноября 2025, суббота, 22:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Весь город станет в пробках»

5
  • 22.11.2025, 19:32
  • 5,424
«Весь город станет в пробках»

Брестчане в шоке от идей по замещению маршруток в городе.

Директор «Брестгортранса» Алексей Жогал заявил, что в городе планируют постепенно заменять маршруты экспрессного сообщения общественным транспортом.

Чиновник рассказал журналистам областного провластного издания о замещении маршрутов экспрессного сообщения общественным транспортом.

По всей видимости, инициатива «Брестгортранса» связана с указанием Лукашенко о сокращении числа маршруток и замещении их «транспортом общего пользования». Для чиновников это вопрос «приказа свыше», но для жителей города — потенциальная проблема. Местные опасаются, что планы будут выполняться формально, а реальные удобства для горожан никто не учитывает.

В комментариях под новостью, брестчане сразу обратили внимание: троллейбус №102А ходит раз в час, в то время как маршрутка №9 — каждые 8–10 минут. В час пик ожидание одного троллейбуса может превратиться в настоящую катастрофу для горожан, которые едут на работу, в школы или магазины, пишет BG-media.

«Маршрутка 9 ходит каждые 8 минут, а троллейбус — раз в час. План замещения — прекрасен… только не для жителей!».

«Троллейбусный маршрут это хорошо, но он ездит несколько раз в день. И в выходные, насколько я знаю, он не идет».

«Вы хоть видели сколько раз в день ходит этот ваш маршрут номер 102А? Зачем выдумывать велосипед? Есть автобус, есть маршрутка, мне удобнее на маршрутке — быстрее, комфортные, удобней. Почему бы вам, чиновникам, не пересесть на общественный транспорт? И посмотрели, как это с Востока добраться до “Санты”».

Местные жители отмечают, что троллейбус «не справляется с нагрузкой», особенно утром и вечером, когда поток пассажиров максимален. Маршрутка же, по их словам, всегда была быстрым, удобным и практичным способом перемещения по городу.

В большинстве своем брестчане выражают недовольство. Далеко не все согласны с решением руководства «Бреставторанса». И вот почему.

«Если убрать маршрутки, весь город встанет в пробках, автобусы не смогут справиться с пассажиропотоком».

«Ребята, сначала пересадите чиновников на общественный транспорт, пусть почувствуют на себе, что значит ездить по расписанию раз в час».

«Все для народа, не спросив у народа».

«И еще, в автобусе пока на работу доедешь — замерзнешь. Особенно утром! Ну, очень редко водитель включает печку. И давайте не будем говорить, что долго автобус прогревается. За час на маршруте он должен быть уже теплый».

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип