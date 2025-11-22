«Весь город станет в пробках»5
- 22.11.2025, 19:32
- 5,424
Брестчане в шоке от идей по замещению маршруток в городе.
Директор «Брестгортранса» Алексей Жогал заявил, что в городе планируют постепенно заменять маршруты экспрессного сообщения общественным транспортом.
Чиновник рассказал журналистам областного провластного издания о замещении маршрутов экспрессного сообщения общественным транспортом.
По всей видимости, инициатива «Брестгортранса» связана с указанием Лукашенко о сокращении числа маршруток и замещении их «транспортом общего пользования». Для чиновников это вопрос «приказа свыше», но для жителей города — потенциальная проблема. Местные опасаются, что планы будут выполняться формально, а реальные удобства для горожан никто не учитывает.
В комментариях под новостью, брестчане сразу обратили внимание: троллейбус №102А ходит раз в час, в то время как маршрутка №9 — каждые 8–10 минут. В час пик ожидание одного троллейбуса может превратиться в настоящую катастрофу для горожан, которые едут на работу, в школы или магазины, пишет BG-media.
«Маршрутка 9 ходит каждые 8 минут, а троллейбус — раз в час. План замещения — прекрасен… только не для жителей!».
«Троллейбусный маршрут это хорошо, но он ездит несколько раз в день. И в выходные, насколько я знаю, он не идет».
«Вы хоть видели сколько раз в день ходит этот ваш маршрут номер 102А? Зачем выдумывать велосипед? Есть автобус, есть маршрутка, мне удобнее на маршрутке — быстрее, комфортные, удобней. Почему бы вам, чиновникам, не пересесть на общественный транспорт? И посмотрели, как это с Востока добраться до “Санты”».
Местные жители отмечают, что троллейбус «не справляется с нагрузкой», особенно утром и вечером, когда поток пассажиров максимален. Маршрутка же, по их словам, всегда была быстрым, удобным и практичным способом перемещения по городу.
В большинстве своем брестчане выражают недовольство. Далеко не все согласны с решением руководства «Бреставторанса». И вот почему.
«Если убрать маршрутки, весь город встанет в пробках, автобусы не смогут справиться с пассажиропотоком».
«Ребята, сначала пересадите чиновников на общественный транспорт, пусть почувствуют на себе, что значит ездить по расписанию раз в час».
«Все для народа, не спросив у народа».
«И еще, в автобусе пока на работу доедешь — замерзнешь. Особенно утром! Ну, очень редко водитель включает печку. И давайте не будем говорить, что долго автобус прогревается. За час на маршруте он должен быть уже теплый».