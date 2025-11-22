закрыть
22 ноября 2025, суббота, 22:47
Военные Нидерландов открыли огонь по дронам над авиабазой

  • 22.11.2025, 21:54
Военные Нидерландов открыли огонь по дронам над авиабазой

(Обновлено) Жандармерия и полиция страны проводят расследование.

В Нидерландах вечером в пятницу, 21 ноября, зафиксировали неизвестные дроны над авиабазой Волкель. Об этом 22 ноября в соцсети X написал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

По его словам, военные использовали оружие, чтобы сбить неизвестные беспилотники.

«Дроны исчезли и (пока) не найдены. Продолжается дальнейшее расследование. Дроны не должны появляться вблизи военных объектов. Мы будем принимать необходимые меры», — написал Брекельманс.

На странице Минобороны Нидерландов сказано, что дроны обнаружили охранники. Военная полиция сейчас проводит дальнейшее расследование.

