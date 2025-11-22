Военные Нидерландов открыли огонь по дронам над авиабазой 7 22.11.2025, 21:54

(Обновлено) Жандармерия и полиция страны проводят расследование.

В Нидерландах вечером в пятницу, 21 ноября, зафиксировали неизвестные дроны над авиабазой Волкель. Об этом 22 ноября в соцсети X написал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

По его словам, военные использовали оружие, чтобы сбить неизвестные беспилотники.

Gisteravond zijn boven Vliegbasis Volkel drones gesignaleerd.



Vanaf de grond zijn wapens ingezet om deze neer te halen. De drones zijn vertrokken en (nog) niet gevonden. Nader onderzoek loopt.



Bij militaire locaties zijn drones NIET de bedoeling. Waar nodig treden we op. pic.twitter.com/jk29yoMf0A — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) November 22, 2025

«Дроны исчезли и (пока) не найдены. Продолжается дальнейшее расследование. Дроны не должны появляться вблизи военных объектов. Мы будем принимать необходимые меры», — написал Брекельманс.

На странице Минобороны Нидерландов сказано, что дроны обнаружили охранники. Военная полиция сейчас проводит дальнейшее расследование.

