В Якутии закончились деньги для выплат российским оккупантам 7 22.11.2025, 20:03

4,264

В бюджете региона огромных дефицит.

В бюджете Якутии кончились деньги для участников войны против Украины, заявил министр финансов республики Иван Алексеев в эфире телеканала «Саха».

По его словам, на данный момент выплаты контрактникам приостановлены. «К сожалению, у нас действительно сложилась такая ситуация», — признал Алексеев, добавив, что отчасти причина кроется в том, что власти не могут «заранее рассчитать, какому количеству людей понадобятся» выплаты. При этом он заверил, что проблема решится «на днях». Из регионального бюджета выделяются средства на единоразовые выплаты при подписании контракта с Минобороны, при получении ранения, а также в случае гибели военнослужащего, пишет The Moscow Times.

К концу 2024 года в войне против Украины участвовали более 8 тысяч якутян, говорил замкомандующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе генерал-лейтенант Роман Греков. Из открытых данных известно, что по состоянию на 20 ноября на фронте погибли как минимум 1954 жителя республики. В мае власти Якутии увеличили региональную единовременную выплату за отправку на войну на 500 тысяч рублей. Для заключивших контракт по 31 декабря 2025 года на срок не менее года она составляет 1,8 млн рублей. Также до 400 тысяч рублей была повышена минимальная единовременная выплата от муниципальных районов и городских округов.

В первом полугодии Якутия столкнулась с серьезным дефицитом бюджета, который составил 24,4 млрд рублей, почти в десять раз превысив утвержденную годовую сумму в 2,8 млрд рублей. Объ­ем госдол­га республики вы­рос на 26,5% — до 69,8 млрд руб­лей. В проекте бюджета на 2026 год предусмотрены доходы в 309,7 млрд рублей, расходы в 317,3 млрд и дефицит в 7,5 млрд рублей.

проблем с бюджетом правительство республики отменило региональные выплаты семьям погибших в Украине военных, которая составляла 1,1 млн рублей.

В 2024 году правительство Хакасии выделило на материальную помощь участникам войны почти 600 млн рублей, сообщал глава региона Валентин Коновалов. В текущем году эта сумма упала до 287 млн рублей. Дефицит бюджета Хакасии на будущий год — 7,07 млрд рублей. Глава регионального Минфина Игорь Тугужеков выражал опасения, что доходы будут ниже запланированных, что сделает «дыру» еще больше.

В августе правительство Санкт-Петербурга отменило выплату в 1,6 млн рублей за заключение контракта для добровольцев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com