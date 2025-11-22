закрыть
Спецпосланник Трампа прокомментировал освобождение украинцев из тюрем Беларуси

  • 22.11.2025, 21:11
  • 6,616
Спецпосланник Трампа прокомментировал освобождение украинцев из тюрем Беларуси
Джон Коул

Вашингтон работает «над более крупными целями».

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул прокомментировал в X освобождение 31 гражданина Украины из белорусских тюрем.

«После переговоров с Беларусью сегодня были освобождены 31 гражданин Украины. Благодарю главу ГУР МО Украины Кирилла Буданова за тесную координацию по этой сделке. Мы продолжаем работать над более крупными целями. Как Специальный посланник президента по Беларуси, я веду эти переговоры вместе с Крисом Смитом при активной поддержке Дональда Трампа», — говорится в сообщении.

Отметим, 9 ноября Трамп сделал новое заявление об освобождении белорусских политзаключенных.

