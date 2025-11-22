Спецпосланник Трампа прокомментировал освобождение украинцев из тюрем Беларуси 6 22.11.2025, 21:11

6,616

Джон Коул

Вашингтон работает «над более крупными целями».

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул прокомментировал в X освобождение 31 гражданина Украины из белорусских тюрем.

«После переговоров с Беларусью сегодня были освобождены 31 гражданин Украины. Благодарю главу ГУР МО Украины Кирилла Буданова за тесную координацию по этой сделке. Мы продолжаем работать над более крупными целями. Как Специальный посланник президента по Беларуси, я веду эти переговоры вместе с Крисом Смитом при активной поддержке Дональда Трампа», — говорится в сообщении.

Отметим, 9 ноября Трамп сделал новое заявление об освобождении белорусских политзаключенных.

After negotiations with Belarus, 31 Ukrainians were released from prison today. Thank you @ChiefDI_Ukraine for your close coordination on this deal. This is another positive step from President Lukashenko as we continue to work toward bigger goals. As Special Presidential Envoy… — john coale (@johnpcoale) November 22, 2025

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com