Спецпосланник Трампа прокомментировал освобождение украинцев из тюрем Беларуси

Спецпосланник Трампа прокомментировал освобождение украинцев из тюрем Беларуси6
- 22.11.2025, 21:11
- 6,616
Вашингтон работает «над более крупными целями».
Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Беларуси Джон Коул прокомментировал в X освобождение 31 гражданина Украины из белорусских тюрем.
«После переговоров с Беларусью сегодня были освобождены 31 гражданин Украины. Благодарю главу ГУР МО Украины Кирилла Буданова за тесную координацию по этой сделке. Мы продолжаем работать над более крупными целями. Как Специальный посланник президента по Беларуси, я веду эти переговоры вместе с Крисом Смитом при активной поддержке Дональда Трампа», — говорится в сообщении.
Отметим, 9 ноября Трамп сделал новое заявление об освобождении белорусских политзаключенных.
After negotiations with Belarus, 31 Ukrainians were released from prison today. Thank you @ChiefDI_Ukraine for your close coordination on this deal. This is another positive step from President Lukashenko as we continue to work toward bigger goals. As Special Presidential Envoy…— john coale (@johnpcoale) November 22, 2025