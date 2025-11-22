закрыть
22 ноября 2025, суббота, 22:48
«Трампист» Борис Джонсон разнес «мирный план» США

  • 22.11.2025, 20:27
«Трампист» Борис Джонсон разнес «мирный план» США

Экс-премьер Британии заявил о некомпетентности американских властей.

Учитывая стратегическую ситуацию в войне, американское предложение можно объяснить разве что некомпетентностью руководства США. Об этом в авторской статье для Daily Mail пишет бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Джонсон отмечает, что за четыре года войны Россия потеряла более миллиона солдат погибшими и ранеными, но так и не смогла захватить существенно больше тех 20% территории Украины, которые она контролировала в начале войны. Также он упоминает кризис в российской экономике. И вот на фоне такой ситуации США выкатывают «мирный план», который как будто изначально был написан в Кремле, отмечает политик.

«Это смешно. Так называемый мирный план предусматривает военную кастрацию Украины. Он требует российского вето относительно членства Украины в НАТО и российского контроля над допуском любых иностранных войск на украинскую территорию. В документе предлагается, чтобы украинцы не только отказались от любых попыток вернуть Крым или Донбасс, но и передали огромные участки территории, которые россияне даже не контролируют, включая около 250 000 украинских мирных жителей», — возмущается Джонсон.

Бывший глава британского правительства, который в прошлом очень хвалил Трампа, теперь называет его решение «полным предательством Украины», в которое «невозможно поверить».

