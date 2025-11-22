закрыть
22 ноября 2025, суббота, 22:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Депутат-единоросс фиктивно женил своего приятеля ради его «гробовых»

4
  • 22.11.2025, 21:20
  • 2,592
Депутат-единоросс фиктивно женил своего приятеля ради его «гробовых»

Деньги он поделил с сообщниками.

Депутат из Ульяновской области от «Единой России» вместе с координатором местного филиала фонда «Защитники Отечества» оказался фигурантом уголовного дела: по версии следствия, они уговорили знакомого отправиться на войну, оформили фиктивный брак на случай его гибели, а когда мужчина пропал без вести, попытались получить от Минобороны 13,6 млн российских рублей. На дело обратило внимание «Агентство».

Следствие утверждает, что летом 2024 года обвиняемые также завладели банковской картой военнослужащего и потратили с неё 580 тысяч рублей. В схему была вовлечена женщина, согласившаяся за 10 тысяч рублей фиктивно выйти за него замуж.

По данным СМИ, речь идёт о депутате Старокулаткинского поселения Газинуре Тимушеве, координаторе фонда «Защитники Отечества» Ильдаре (или Ильшате) Курмакаеве и некой Алсу Абдуллиной. Все трое подозреваются в мошенничестве, организованной группой в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество, организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)

Информация о Тимушеве уже удалена из базы «Единой России», пишет «Агентство».

Это не первый случай подобного мошенничества: в 2024 году сообщалось минимум о пяти делах, связанных с попытками чиновников и депутатов нажиться на выплатах военным и их семьям. В частности, сообщалось, что жителя Красноярска неизвестные принудили подписать контракт с Минобороны, жениться на незнакомой женщине, после чего он был отправлен в состав «мясного полка».

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип