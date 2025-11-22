Депутат-единоросс фиктивно женил своего приятеля ради его «гробовых»4
- 22.11.2025, 21:20
- 2,592
Деньги он поделил с сообщниками.
Депутат из Ульяновской области от «Единой России» вместе с координатором местного филиала фонда «Защитники Отечества» оказался фигурантом уголовного дела: по версии следствия, они уговорили знакомого отправиться на войну, оформили фиктивный брак на случай его гибели, а когда мужчина пропал без вести, попытались получить от Минобороны 13,6 млн российских рублей. На дело обратило внимание «Агентство».
Следствие утверждает, что летом 2024 года обвиняемые также завладели банковской картой военнослужащего и потратили с неё 580 тысяч рублей. В схему была вовлечена женщина, согласившаяся за 10 тысяч рублей фиктивно выйти за него замуж.
По данным СМИ, речь идёт о депутате Старокулаткинского поселения Газинуре Тимушеве, координаторе фонда «Защитники Отечества» Ильдаре (или Ильшате) Курмакаеве и некой Алсу Абдуллиной. Все трое подозреваются в мошенничестве, организованной группой в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество, организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)
Информация о Тимушеве уже удалена из базы «Единой России», пишет «Агентство».
Это не первый случай подобного мошенничества: в 2024 году сообщалось минимум о пяти делах, связанных с попытками чиновников и депутатов нажиться на выплатах военным и их семьям. В частности, сообщалось, что жителя Красноярска неизвестные принудили подписать контракт с Минобороны, жениться на незнакомой женщине, после чего он был отправлен в состав «мясного полка».