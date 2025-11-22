Певец Алексей Хлестов ушел в такси 3 22.11.2025, 21:32

Его песни запрещено исполнять в Беларуси.

Белоруский певец Алексей Хлестов работает таксистом. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Друзья, ни для кого уже не секрет, что я вожу такси и вот такие прекрасные пассажиры со мной катаются», — сообщил музыкант в сторис Instagram.

Хлестов много лет выступали на мероприятиях, организованных государственными органами, городских и республиканских праздниках. Тем не менее в феврале 2023-го он попал в список из 87 коллективов и артистов, чьи песни запрещено исполнять в Беларуси.

