закрыть
22 ноября 2025, суббота, 22:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Певец Алексей Хлестов ушел в такси

3
  • 22.11.2025, 21:32
  • 5,716
Певец Алексей Хлестов ушел в такси

Его песни запрещено исполнять в Беларуси.

Белоруский певец Алексей Хлестов работает таксистом. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Друзья, ни для кого уже не секрет, что я вожу такси и вот такие прекрасные пассажиры со мной катаются», — сообщил музыкант в сторис Instagram.

Хлестов много лет выступали на мероприятиях, организованных государственными органами, городских и республиканских праздниках. Тем не менее в феврале 2023-го он попал в список из 87 коллективов и артистов, чьи песни запрещено исполнять в Беларуси.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип