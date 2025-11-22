Мерц предостерег Трампа

Мерц предостерег Трампа3
- 22.11.2025, 21:38
Канцлер Германии раскрыл подробности разговора с президентом США.
Канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег президента США Дональда Трампа от стремления завершить войну в Украине без согласия Киева или европейцев.
Об этом сообщает ntv.
«Войны не могут заканчиваться великими державами над головами вовлеченных стран», — сказал Мерц на полях саммита G20 в Йоханнесбурге.
По его словам, нужно согласие как Украины, так и европейцев.
«Потому что это война на европейском континенте. И в зависимости от того, как эта война закончится, она будет иметь последствия для безопасности Европы», — подчеркнул Мерц.
Он подтвердил, что в воскресенье в Женеве советники по вопросам политики безопасности Германии, Франции, Великобритании и других европейских стран присоединятся к коллегам из Украины и США.