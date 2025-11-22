Мерц предостерег Трампа 3 22.11.2025, 21:38

4,516

Канцлер Германии раскрыл подробности разговора с президентом США.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег президента США Дональда Трампа от стремления завершить войну в Украине без согласия Киева или европейцев.

Об этом сообщает ntv.

«Войны не могут заканчиваться великими державами над головами вовлеченных стран», — сказал Мерц на полях саммита G20 в Йоханнесбурге.

По его словам, нужно согласие как Украины, так и европейцев.

«Потому что это война на европейском континенте. И в зависимости от того, как эта война закончится, она будет иметь последствия для безопасности Европы», — подчеркнул Мерц.

Он подтвердил, что в воскресенье в Женеве советники по вопросам политики безопасности Германии, Франции, Великобритании и других европейских стран присоединятся к коллегам из Украины и США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com