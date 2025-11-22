закрыть
Мерц предостерег Трампа

3
  • 22.11.2025, 21:38
  • 4,516
Мерц предостерег Трампа

Канцлер Германии раскрыл подробности разговора с президентом США.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предостерег президента США Дональда Трампа от стремления завершить войну в Украине без согласия Киева или европейцев.

Об этом сообщает ntv.

«Войны не могут заканчиваться великими державами над головами вовлеченных стран», — сказал Мерц на полях саммита G20 в Йоханнесбурге.

По его словам, нужно согласие как Украины, так и европейцев.

«Потому что это война на европейском континенте. И в зависимости от того, как эта война закончится, она будет иметь последствия для безопасности Европы», — подчеркнул Мерц.

Он подтвердил, что в воскресенье в Женеве советники по вопросам политики безопасности Германии, Франции, Великобритании и других европейских стран присоединятся к коллегам из Украины и США.

