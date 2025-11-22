Белорусы установили шильды на родине Кастуся Калиновского 22.11.2025, 22:00

Фото: racyja.com

На торжество собралось около 100 человек.

В польских Мостовлянах торжественно открыли шильды на месте рождения Кастуся Калиновского — на территории бывшего усадебно-паркового ансамбля Калиновских. Всего собралась около сотни человек, сообщает «Радыё Рацыя».

От Оргкомитета по мемориализации усадьбы Калиновских гостей приветствовали руководитель комитета Ольга Семашко и скульптор Януш Талуць, которые торжественно сняли покрывало с табличек и рассказали о процессе установки.

Фото: racyja.com

Таблички освятил ксёндз Вячеслав Барок, душпастырь белорусов-католиков в Варшаве. Гостей также поприветствовали заместитель бурмистра гмины Михалово Эльжбета Росиньска и представитель Управления Белостокского повята Генрик Сухоцкий, которые поблагодарили за столь важную для региона инициативу.

Фото: racyja.com

Отдельно Генрик Сухоцкий напомнил, что ровно 22 ноября 2019 года состоялось перезахоронение останков Калиновского в Вильнюсе, и рассказал о своём участии в этом событии, где присутствовали многие народы и нации.

Фото: racyja.com

