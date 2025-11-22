The Economist: План США обречен на провал 1 22.11.2025, 22:26

1,378

Документ написан юридически неграмотным человеком.

«Мирный план», который продвигает администрация Дональда Трампа, является плохим и для Украины, и для Европы, и для самих США. То, что он слишком выгоден для России — лишь половина проблемы. Он также составлен максимально неоднозначно и фактически не может быть нормально реализован. Об этом говорится в редакционной статье The Economist.

«Трудно понять, смеяться или паниковать. Мирный план из 28 пунктов, который Америка продвигает как основу для прекращения войны в Украине, настолько плохо составлен, настолько расплывчатый, несбалансированный и непрактичный, что в более нормальном мире он никогда бы не увидел свет», — говорится в публикации.

Журналисты приводят один из самых нелепых пунктов плана. В нём сказано, что Украина будет наказана, если запустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу. То есть теоретически запрета на удары по Белгороду или Воронежу нет. Наказание для России за аналогичные удары по Украине не проговаривается вообще.

Тот факт, что при разработке «мирного плана» США работали с РФ и не консультировались с Европой, не говоря уже об Украине, журналисты считают очередным свидетельством пренебрежения Трампа к европейским союзникам США.

«Это нехорошо для Америки. Япония и Южная Корея обратят на это внимание. Китай, который присматривается к Тайваню, тоже», — отмечают журналисты.

Авторы публикации считают, что лучшим ответом Украины на этот фактически ультиматум должна стать благодарность Трампу за его мудрые усилия и предложение начать обсуждение деталей. В конце концов эти переговоры зайдут в тупик, и Трамп потеряет к ним интерес.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com