22 ноября 2025, суббота, 23:41
ЕС проведет экстренный саммит по Украине в необычном месте

  • 22.11.2025, 23:26
На встречу приглашены лидеры всех 27 стран объединения.

Экстренный саммит ЕС по Украине пройдет в понедельник, 24 ноября, в Анголе, сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта в соцсети X. Он отметил, что пригласил на встречу лидеров 27 стран объединения.

Необычное место проведения объясняется тем, что в этот день в Луанде состоится запланированный саммит ЕС и Африканского союза.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, Европа, Канада и Япония выступили с заявлением по плану Трампа. Они едины в поддержке Украины.

