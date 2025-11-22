ЕС проведет экстренный саммит по Украине в необычном месте
На встречу приглашены лидеры всех 27 стран объединения.
Экстренный саммит ЕС по Украине пройдет в понедельник, 24 ноября, в Анголе, сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта в соцсети X. Он отметил, что пригласил на встречу лидеров 27 стран объединения.
Необычное место проведения объясняется тем, что в этот день в Луанде состоится запланированный саммит ЕС и Африканского союза.
