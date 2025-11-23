Новый мирный план Трампа мог стать сюрпризом для Рубио 23.11.2025, 4:55

Марко Рубио

Главу Госдепа США поставили перед фактом.

Американские официальные лица все больше обеспокоены встречей в прошлом месяце, по итогам которой появился предложенный Дональдом Трампом мирный план, пишет Reuters. По словам источников агентства, документ был разработан без участия Госдепартамента, Совета национальной безопасности, специального посланника по Украине Кита Келлога. Не знал о нем, вероятно, даже госсекретарь Марко Рубио, пишет «Агентство».

Мирный план из 28 пунктов появился по итогам встречи, состоявшейся в Майами в конце октября с участием спецпосланника президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа, зятя Трампа Джареда Кушнера и находящего под санкциями главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

Главе Госдепартамента Марко Рубио зачитали описание плана из 28 пунктов, сообщил Reuters один из высокопоставленных источников. При этом он не уточнил, когда именно проинформировали Рубио. Первый заместитель официального представителя Госдепартамента Томми Пиготт сказал, что Рубио «принимал непосредственное участие в разработке плана по прекращению войны на Украине на протяжении всего процесса». Однако чиновники и другие лица, с которыми общался Reuters, говорят другое. «Не было никакой координации, никто в Госдепартаменте этого не видел, даже Рубио», — сказал один из собеседников агентства. Он добавил, что план содержит пункты, которые госсекретарь ранее отверг.

О подготовке документа не были проинформированы многие другие высокопоставленные чиновники Госдепартамента и Совета национальной безопасности, говорят два источников Reuters, знакомых с планом.

От переговоров, которые вели Уиткофф и Дмитриев, «был отстранен» специальный посланник по Украине Кит Келлог, который уходит в отставку с начала следующего года. Его место займет министр армии США Дэн Дрисколл, который на этой неделе посещал Киев, а потом обсуждал новый план с послами ЕС в Киеве, сообщила The Guardian. Встречу с Дрисколлом в Киеве представители ЕС назвали «тошнотворной», написала в субботу Financial Times. Представитель Трампа отказался обсуждать детали документа и дал понять, что Вашингтон будет давить на Киев в вопросе заключения сделки.

Reuters также обращает внимание, что Дмитриев и его фонд попали под санкции США в 2022 году. Эти санкции фактически запрещают американским гражданам и компаниям сотрудничать с Дмитриевым и его фондом. Как конкретно спецпредставитель президента участвовал в подготовке документа, непонятно. Однако The Guardian обратила внимание на русизмы в тексте плана. В частности, третий пункт «Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше» написан с неуклюжей пассивной конструкцией «It is expected», что больше похоже на русскую кальку с «ожидается». Такая же ситуация, пишет издание, со словами «неоднозначность» (ambiguities) and «закрепить» (to enshrine). Это вызывает вопросы об авторстве текста, отметила газета.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщала, что Уиткофф и Рубио «тихо» работали над планом последний месяц, а сам план поддерживает Трамп.

