Президент Польши жестко раскритиковал «мирный план» США 23.11.2025, 6:00

Россия не выполняет соглашения.

Президент Польши Кароль Навроцкий отметил, что любой план прекращения войны должен быть принят прежде всего Украиной как жертвой агрессии и не вознаграждать агрессора.

Об этом он написал в Х 22 ноября.

Pojawiające się propozycje zakończenia rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie muszą uwzględniać fakt, że Rosja jest państwem niedotrzymującym umów.



Każdy plan pokojowy zmierzający do zakończenia wywołanej przez Federację Rosyjską wojny na Ukrainie musi zostać zaakceptowany w Kijowie.… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) November 21, 2025

Навроцкий заявил, что любой мирный план по прекращению войны в Украине, развязанной Российской Федерацией, должен быть принят в Киеве.

«Именно Украина является жертвой преступной агрессии Путина, и именно украинцы, при поддержке США и стран ЕС, должны иметь решающий голос в мирных переговорах», – написал он.

Президент Польши также подчеркнул, что предложения по прекращению войны России против Украины должны учитывать тот факт, что Россия является государством, которое не выполняет соглашения.

«Любые договорённости по миру и безопасности в Европе могут быть достигнуты только при участии всех заинтересованных сторон. Ценой мира ни в коем случае не должно быть достижение стратегических целей агрессора, а агрессором была и есть Российская Федерация», – заявил Навроцкий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com