Президент Польши жестко раскритиковал «мирный план» США
- 23.11.2025, 6:00
Россия не выполняет соглашения.
Президент Польши Кароль Навроцкий отметил, что любой план прекращения войны должен быть принят прежде всего Украиной как жертвой агрессии и не вознаграждать агрессора.
Об этом он написал в Х 22 ноября.
Pojawiające się propozycje zakończenia rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie muszą uwzględniać fakt, że Rosja jest państwem niedotrzymującym umów.— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) November 21, 2025
Każdy plan pokojowy zmierzający do zakończenia wywołanej przez Federację Rosyjską wojny na Ukrainie musi zostać zaakceptowany w Kijowie.…
Навроцкий заявил, что любой мирный план по прекращению войны в Украине, развязанной Российской Федерацией, должен быть принят в Киеве.
«Именно Украина является жертвой преступной агрессии Путина, и именно украинцы, при поддержке США и стран ЕС, должны иметь решающий голос в мирных переговорах», – написал он.
Президент Польши также подчеркнул, что предложения по прекращению войны России против Украины должны учитывать тот факт, что Россия является государством, которое не выполняет соглашения.
«Любые договорённости по миру и безопасности в Европе могут быть достигнуты только при участии всех заинтересованных сторон. Ценой мира ни в коем случае не должно быть достижение стратегических целей агрессора, а агрессором была и есть Российская Федерация», – заявил Навроцкий.