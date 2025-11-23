закрыть
23 ноября 2025, воскресенье, 6:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Польши жестко раскритиковал «мирный план» США

  • 23.11.2025, 6:00
Президент Польши жестко раскритиковал «мирный план» США

Россия не выполняет соглашения.

Президент Польши Кароль Навроцкий отметил, что любой план прекращения войны должен быть принят прежде всего Украиной как жертвой агрессии и не вознаграждать агрессора.

Об этом он написал в Х 22 ноября.

Навроцкий заявил, что любой мирный план по прекращению войны в Украине, развязанной Российской Федерацией, должен быть принят в Киеве.

«Именно Украина является жертвой преступной агрессии Путина, и именно украинцы, при поддержке США и стран ЕС, должны иметь решающий голос в мирных переговорах», – написал он.

Президент Польши также подчеркнул, что предложения по прекращению войны России против Украины должны учитывать тот факт, что Россия является государством, которое не выполняет соглашения.

«Любые договорённости по миру и безопасности в Европе могут быть достигнуты только при участии всех заинтересованных сторон. Ценой мира ни в коем случае не должно быть достижение стратегических целей агрессора, а агрессором была и есть Российская Федерация», – заявил Навроцкий.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип