Партизаны уничтожили электровоз в России 23.11.2025, 8:48

2,062

Он перевозил военные грузы.

Агенты военного движения украинцев и крымских татар в российских войсках провели успешную диверсию на железной дороге в РФ. В Ростовской области они уничтожили электровоз, перевозивший военные грузы.

Одной из причин, побудивших российских военнослужащих к действиям, стало желание мести. Подробности сообщили в Telegram-канале «Атеш».

Что известно

Успешная диверсия, по данным «Атеш» была проведена в Ростове-на-Дону.

«Наши агенты — военнослужащие железнодорожных войск РФ — провели успешную диверсию в Ростове-на-Дону. Уничтожен электровоз, перевозивший военные грузы. Военнослужащим ЖД-войск задерживают выплаты за участие в СВО — они мстят режиму, который бросает их и на фронте, и в тылу», – отмечено в сообщении.

В России украинские агенты уничтожили электровоз, который перевозил военные грузы

В движении добавили, что агенты из железнодорожных войск также «ежедневно передают данные по логистике врага, проводят диверсии и саботаж, разрушая цепочку снабжения оккупационных войск».

Место для очередной диверсии, считают в «Атеш», было выбрано крайне успешно.

«Ростов-на-Дону — главный распределительный узел Южной и Восточной группировок. Уничтожение локомотива нарушило графики движения эшелонов с боеприпасами, техникой и резервами. Эта операция доказывает: «Атеш» проникает во все оккупационные войска — людей, готовых бороться с режимом, становится всё больше», – заявили в движении.

