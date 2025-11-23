закрыть
23 ноября 2025, воскресенье, 11:23
В Крыму атакована главная нефтебаза Черноморского флота РФ

2
  • 23.11.2025, 8:59
  • 6,514
В Крыму атакована главная нефтебаза Черноморского флота РФ

В Севастополе раздались мощные взрывы.

В оккупированном Крыму в ночь на воскресенье, 23 ноября, прогремели взрывы. Это произошло в Севастополе. Им предшествовала якобы атака дронов, пишет «Обозреватель».

О том, что в Севастополе «отражали» атаку украинских БПЛА, сообщила так называемая власть оккупированного города. Правда, по ее сообщению, все украинские дроны якобы были сбиты «далеко в море». Этому противоречат видео, обнародованные в местных пабликах.

В частности, проект Supernova+ показал видео, как российское ПВО «работает» непосредственно над городом. Причем «сбитые далеко в море» БПЛА попадают по объектам в городе, из-за чего раздаются громкие взрывы.

В Supernova+ лаконично отмечают, что атакована была какая-то нефтебаза в Крыму. Очевидно, речь идет об объекте в Севастополе – втором по величине в Крыму нефтеналивном терминале, а также главной нефтебазе Черноморского флота.

Именно через этот терминал поставляли топливо в российские военные части на Крымском полуострове. На хранении в больших цистернах здесь были дизельное топливо, бензин и, как сообщают партизаны «Атеш», керосин. Последний вид топлива, а именно авиационный керосин, используется для заправки самолетов.

Кроме Крыма, в ночь 23 ноября «хлопки» пришлось услышать и россиянам на собственной территории, в частности, на Брянщине.

Написать комментарий 2

