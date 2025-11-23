В Вашингтоне протестующие требовали импичмента Трампа 4 23.11.2025, 9:03

6,220

В частности, из-за «мирного плана» для Украины.

Сотни протестующих, несогласных с политикой президента США Дональда Трампа, вышли на улицы Вашингтона. Главными поводами собрания стал скандал с файлами Джефри Эпштейна, миграционная политика и мирный план для Украины.

Об этом сообщает «Суспільне».

Люди вышли с плакатами «Трамп должен уйти сейчас», «Ты или защищаешь Америку или Трампа - не можешь делать и то, и другое», «Импичмент для их задниц! Держи линию!» и «ТРАМП только что продал Украину».

Один из протестующих Гарри Раш заявил, что вышел на протест из-за того, что в оппозиции ко всему, что делает Дональд Трамп.

«Особенно я возмущен тем, что он дает Украине дедлайн для подписания того, что он называет «соглашение». Это не «соглашение», это капитуляция Путину. Это отвратительно, что он просит украинцев подписать соглашение, к разработке которого не приложились ни они, ни европейские союзники», - заявил Гарри и добавил, что глава Белого дома просто пытается восстановить собственное величие.

«И учитывая то, что дедлайн был объявлен ко Дню Благодарения - именно поэтому я использовал на этом плакате индейку - просто невыносимо. Я солидарен с Украиной и жду дня, когда вы вытолкнете Россию из своей страны», - добавил протестующий.

Другой американец по имени Джереми заявил, что выйти на протест его заставила тема импичмента Трампа.

«Мои мысли относительно объявленного мирного плана - я не поддерживаю его», - рассказал он.

