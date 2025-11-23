«Коалиция решительных» обсудит шаги по поддержке Украины 1 23.11.2025, 9:05

2,094

Кир Стармер и Эмманюэль Макрон

Фото: Getty Images

После переговоров в Женеве.

«Коалиция решительных» по поддержке Украины соберется 25 ноября на онлайн-заседание с целью обсуждения результатов переговоров в Женеве и наработки новых совместных инициатив.

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает «Европейская правда».

Известно, что Макрон договорился о сборе коалиции с британским премьером Киром Стармером.

«Мы организуем вместе с Киром Стармером встречу в формате видеоконференции коалиции решительных», - сообщил лидер Франции.

Он также напомнил, что в «коалицию решительных» сейчас входят более тридцати стран - как европейских, так и других союзников.

«Итак, мы проведем встречу во вторник днем, чтобы скоординировать наши действия по этому вопросу и увидеть прогресс, который будет достигнут во время переговоров ближайших дней в Женеве, и иметь возможность выступить с новыми инициативами», - рассказал Макрон.

