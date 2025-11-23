закрыть
23 ноября 2025, воскресенье
СМИ: Госсекретарь США Марко Рубио отклонил «мирный план» Трампа

  • 23.11.2025, 9:28
Марко Рубио
Фото: Reuters

Политик пообщался с членами Сената США.

Госсекретарь США Марко Рубио отклонил 28-пунктный план по Украине и считает, что это предложение не соответствует политике администрации Дональда Трампа. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.

Издание утверждает, что Рубио пообщался с членами Сената США. Те сделали вывод, что чиновник стремится дистанцировать США от этого мирного плана. «Это не наша рекомендация. Это не наш мирный план», — сказал сенатор Майк Раундс, представляющий Республиканскую партию. Независимый сенатор Ангус Кинг назвал предложение «списком пожеланий русских». Также Рубио сообщил во время встречи, что ему неизвестно о каких-либо угрозах не передавать американское оружие или разведданные Украине, если та откажется подписать соглашение.

Подтверждения этой информации пока нет.

