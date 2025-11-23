Минское «Динамо» разгромило московский «Спартак» с феерическим счетом — 6:0 2 23.11.2025, 10:03

Столичный клуб претендует на лидерство в западной конференции.

Минское «Динамо» снова побеждает на «Минск-Арене» — уже в четвертый раз подряд — и снова крупно. На этот раз обыгран московский «Спартак», счет — 6:0. Минчане дважды забрасывали во втором периоде и четыре раза — в третьем.

Дублем в матче отметились Алекс Лимож и Даниил Сотишвили, также шайбы забрасывали Сергей Кузнецов и Вадим Шипачев.

Теперь подопечные Дмитрия Квартальнова претендуют на лидерство в западной конференции: у них 41 очко, столько же у «Локомотива» и «Торпедо», но у Минска игра в запасе. К тому же у «Динамо» лучшая во всей лиге разница заброшенных и пропущенных шайб — +46 (106 голов, 60 пропущенных шайб — и это тоже лучший показатель в КХЛ).

Это была последняя игра этой домашней серии, теперь «Динамо» предстоит длинный выезд: игры с «Торпедо» (28 ноября), «Адмиралом» (30 ноября), «Амуром» (2 декабря), «Локомотивом» (16 декабря) и «Автомобилистом» (18 декабря).

