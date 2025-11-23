закрыть
Ученые нашли невероятное явление в недрах Земли

  • 23.11.2025, 10:23
Ученые нашли невероятное явление в недрах Земли

Раскрыт механизм появления гигантских структур.

Ученые приблизились к объяснению происхождения двух огромных плотных структур, скрытых у границы мантии и ядра — так называемых LLSVP.

Эти зоны, обнаруженные по данным сейсмических волн еще в 1980-х, расположены под Африкой и под Тихим океаном, пишет Science Alert.

Волны проходят через них медленнее, что говорит об их необычном составе; известно также, что африканская область связана с ослаблением магнитного поля над Атлантикой.

Раньше происхождение этих структур связывали либо с древними плитами, либо с ударом предполагаемой протопланеты Тейи. Новое исследование под руководством Йошинори Миядзаки из Университета Ратгерса проверило существующие гипотезы и сопоставило их с моделями ранней Земли.

Ученые пришли к выводу, что сценарий о магматическом океане не объясняет наблюдаемое количество ферропериклаза. В смоделированных условиях оказалось, что легкие компоненты ядра — такие как оксид магния и диоксид кремния — могли всплывать в раннем магматическом океане, изменяя состав вещества и формируя минералы вроде бриджманита и сейфертита. Эти процессы оставляли низкое содержание ферропериклаза — именно такие данные фиксируются сегодня.

Со временем эти выделившиеся материалы могли скапливаться в массивные плотные зоны, которые сохраняются уже 4,5 миллиарда лет — и являются тем, что сегодня известно как LLSVP. Рядом с ними обнаруживаются и зоны ULVZ, дополнительно свидетельствующие о сложном строении границы ядро–мантия.

По словам Миядзаки, понимание природы этих структур помогает лучше осознать, как эволюционировала Земля и почему ее геология пошла по пути, отличному от других планет. Это может объяснить, какие условия сделали нашу планету пригодной для жизни.

