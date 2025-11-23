The Economist: Мирный план Трампа плох для Украины, Европы и Америки 3 23.11.2025, 10:27

1,472

Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Смесь оппортунизма и недальновидности.

28-пунктный мирный план Дональда Трампа настолько плохо составлен, настолько расплывчатый, несбалансированный и непрактичный, что в более нормальном мире он никогда бы не появился, а если бы произошла его утечка, от него бы тихо отказались, говорится в статье The Economist.

Издание при этом предполагает, что Трамп будет настаивать на том, чтобы Украина приняла этот план или что-то подобное до Дня благодарения, а если президент Владимир Зеленский откажется, Трамп может перекрыть Украине доступ к американской разведке и передовым системам вооружения, как он это уже делал.

Среди странных положений мирного плана Трампа The Economist называет запрет для Украины запускать ракеты по Москве или Санкт-Петербургу без упоминания о каких-либо других местах в России и любых ограничений на российские удары.

«Россия получает вознаграждение за остановку своего вторжения, сохраняя всю захваченную ею территорию и больше, ту, которую она не захватила; её снова принимают в международное сообщество, включая G8; а также освобождают от санкций и предоставляют щедрые возможности зарабатывать деньги. Украина получает прекращение огня, собственный шанс зарабатывать деньги и американскую гарантию того, что Россия больше не нападет на нее», — описывается в статье сущность предложения Трампа.

Издание отмечает, что детали плана предусматривают крайне ненадежное будущее для Украины, в частности он предусматривает передачу стране-агрессору «больших городов, полных людей» и больших укреплений, которые Украина строила в течение последних трех лет.

Также The Economist обращает внимание на ограничение на численность украинской армии в 600 тысяч военных и отсутствие подобного ограничения для России.

Кроме того, план Трампа предусматривает запрет на размещение в Украине войск НАТО, что подрывает идею отправки туда миротворцев, которую президент США ранее якобы поддерживал.

В статье прдчеркивается, что план щедро вознаграждает путинскую агрессию, что создает для российского диктатора стимул снова ударить по Украине и дает ему деньги и время для восстановления армий, необходимых для реализации его долгосрочной цели — угрожать и принуждать страны вдоль границы России, от Арктики до Черного моря.

The Economist напоминает, что российский диктатор Владимир Путин не раз нарушал международные соглашения и будет знать, что, по крайней мере при президентстве Трампа, Америка пренебрежительно относится к своим европейским союзникам, поскольку с ними не консультировались при разработке плана.

«Это нехорошо для Америки. Япония и Южная Корея обратят на это внимание. Китай, который угрожает Тайваню, также обратит внимание», — констатирует издание.

Представители команды Трампа утверждают, что такое видение игнорирует гарантии безопасности, которые Америка предлагает Украине, ведь в пункте 10 говорится, что в случае вторжения России Америка спровоцирует «скоординированный военный ответ».

«Если бы это было правдоподобно, это могло бы сделать даже эту сделку сносной. Но это не так. … При Трампе непонятно, начнет ли Америка войну с Россией даже из-за НАТО. План для Украины полностью зависит от прихоти Трампа, а его обещание даже не будет поддержано Конгрессом Америки», — говорится в статье.

Пункт 10 также предусматривает, что Америке будут платить за согласие поддерживать Украину, добавляет The Economist.

Доказательством того, что это соглашение является плохим, издание называет то, что на самом деле оно является ультиматумом.

«Просто спросите себя, если он предложил Украине спасение, почему Трамп должен был бы навязывать его Зеленскому? Если европейские союзники Америки считают его (мирный план Трампа — ред.) мудрым, почему они сейчас пытаются найти способ — любой способ — остановить его?», — говорится в статье.

Читайте также: Европейские союзники Украины направили в Вашингтон контрпредложение к мирному плану Трампа — Spiegel

Издание подчеркивает, что Трамп ведет себя так, будто Америка не является союзником Украины, а ее слабые места — это нечто, что нужно использовать, а не исправить. Оно также обращает внимание на то, что, согласно плану Трампа, под контроль США для получения прибыли должны были бы попасть замороженные активы России.

«Европейские лидеры, которые сегодня встречаются в панике, горько платят за свою неспособность перехватить инициативу. Это является обвинительным приговором их недальновидности», — пишет The Economist.

В статье предполагается, что Украине нужно избежать противостояния с Трампом, и Зеленский должен вести переговоры по улучшениям мирного плана, надеясь, что Путин будет возражать и попытается выжать больше из соглашения.

«Если переговоры зайдут в тупик, Трамп, в конце концов, потеряет интерес», — прогнозирует The Economist.

Также издание советует лидерам Европы немедленно связаться со сторонниками республиканцев в Конгрессе, чтобы предостеречь Трампа от заключения соглашения в его нынешнем виде, или, если переговоры провалятся, предотвратить его нападки на Украину.

«Несмотря на серьезные финансовые проблемы Европы, ее лидеры должны найти деньги, чтобы удержать Украину в борьбе, что вполне может означать продолжение борьбы без Америки. Борьба будет отчаянной, а счет будет высоким, но гораздо ниже стоимости защиты НАТО от усиленной угрозы со стороны России, если Украина распадется», — объясняется в статье.

The Economist высказывает мнение, что лидеры Европы должны перейти от возмущения к действиям, так как план Трампа угрожает и Европе, а они «уже потратили слишком много времени на принятие желаемого за действительное».

«Не сомневайтесь, что это опасный момент. Когда президент не связан даже интересами Америки, а взамен мотивирован — кто знает? — видением огромных прибылей для американских компаний, личной ненавистью к Зеленскому, бредом относительно Путина, ложным ощущением того, что значит быть государственным деятелем, тогда может произойти все, что угодно», — заключает издание.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com