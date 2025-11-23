закрыть
4
  • 23.11.2025, 11:23
  • 2,464
Когда в Беларуси климат станет черноморским?

В Академии наук назвали ближайшие сроки.

Младший научный сотрудник лаборатории климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси Иван Буяков заявил, что белорусам стоит готовиться к исчезновению зимы в том виде, какой она была еще недавно. Количество снега и дней с низкой температурой будет существенно сокращаться. К какому году в Беларуси останется один зимний месяц?

«Прогнозы показывают, что к середине нынешнего века полноценная зима с устойчивыми морозами может сократиться до одного месяца. По сути, она будет напоминать продолжение осени», — предсказал ученый.

По его словам, уже сейчас климат в Беларуси стал более похож на тот, что в 90-х годах был на севере Украины. Всему виной глобальное потепление.

Буяков рассказал в интервью агентству «Минск-Новости», что многие климатические модели семейства CMIP6 прогнозируют: если выбросы парниковых газов будут расти, то уже к 2100 году среднегодовая температура вырастет с +8 °С до +12…14 °С. А это уже климат как на черноморских курортах.

Такое изменение климата скажется как на сельском хозяйстве, так и на лесах. В последних могут исчезнуть ели, так как им будет не хватать влаги.

Что касается гроз и экстремальных явлений, то их станет больше. «Надо привыкнуть, что мощные грозы и сильные дожди, чередующиеся с длительными периодами без дождя, станут новой реальностью. Погода становится более контрастной, но Беларусь не превратится в субтропики в обозримом будущем. Нам предстоит учиться жить в новых, более теплых, но и более непредсказуемых условиях», — пояснил представитель НАН РБ.

Вот и первый заместитель начальника Белгидромета Светлана Кузьмич ранее рассказала, что в Беларуси который год ощущаются изменения климата в сторону его потепления. Но проблема даже не в более высокой средней температуре, а в экстремальных погодных явлениях, которые стали чаще встречаться в стране.

Тем временем ученые предложили еще один способ сокращения выбросов парниковых газов. Людям необходимо сократить потребление мяса и сахара вдвое и есть вдвое больше фруктов и овощей, утверждают авторы Eat-Lancet, самого важного международного доклада о питании.

«Без быстрой трансформации продовольственных систем Земле грозит катастрофа», — категорично заявили авторы. Посмотрели, сколько мяса они «разрешили» есть, чтобы спасти планету от неминуемой гибели.

