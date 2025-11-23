ЕС выдвинул три контрпредложения к мирному плану США по Украине 23.11.2025, 11:31

2,384

В Washington Post раскрыли подробности.

Европейские лидеры разработали свои предложения по мирному урегулированию войны в Украине. Они предусматривают восстановление контроля Киевом ключевых стратегических объектов без ограничений для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает The Washington Post.

Согласно копии европейского предложения, полученной изданием, никаких ограничений для украинских военных не предусмотрено. План предусматривает возвращение под контроль Украины Запорожской АЭС и Каховской дамбы, а также обеспечение «свободных проходов» по Днепру и контроля над Кинбурнской косой.

Остальные территориальные споры должны рассматриваться после прекращения огня.

Как сообщает анонимный европейский чиновник, в воскресенье в Женеве к переговорам по мирному плану присоединятся высокопоставленные чиновники из Франции, Германии и Великобритании. Обсуждение направлено на выработку общего подхода Европы к урегулированию конфликта и обеспечения стабильности в регионе.

Мирный план США для Украины

Недавно Соединенные Штаты представили план из 28 пунктов, направленный на прекращение войны в Украине. Согласно этому проекту, который разрабатывали совместно представители США и РФ, Киев должен отказаться от оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской областей. Взамен Украине предлагаются определенные гарантии безопасности. Среди других условий - уменьшение численности украинской армии и официальный отказ от вступления в Североатлантический альянс.

Лидеры европейских стран раскритиковали эту инициативу и немедленно взялись за создание собственного альтернативного плана. Тем временем Дональд Трамп поставил Киеву ультиматум: согласиться на условия до 27 ноября, иначе положение Украины может ухудшиться. Однако уже 22 ноября он уточнил, что текст соглашения еще не является финальным и может корректироваться.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации отметил, что государство стоит перед сложным выбором между сохранением собственного достоинства и риском потери главного партнера. Обсуждение американского проекта с участием Украины, ЕС и США запланировано на 23 ноября в Женеве. Зеленский отметил, что на этой встрече будет защищать украинские интересы.

