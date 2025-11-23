В Минске возле многоэтажки обнаружили тело школьницы 3 23.11.2025, 11:36

2,512

11-летнюю девочку нашли с признаками падения с высоты.

В интернете появилась информация, что возле многоэтажки по улице Ауэзова в Минске 22 ноября обнаружили труп школьницы. Это подтвердили в Следственном комитете, сообщило госагентство «Минск-Новости».

В районном чате предполагали, что «ребенок 12−14 лет разбился насмерть», а также, что это суицид.

В управлении Следственного комитета по Минску подтвердили факт происшествия:

«По данным следствия, днем 22 ноября с признаками падения с высоты у дома № 4 по ул. Ауэзова в Минске обнаружено тело 11-летней девочки. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего».

