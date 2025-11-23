Politico: ЕС будет давить на команду Трампа на переговорах в Женеве 2 23.11.2025, 11:47

Переговоры на высоком уровне по мирному плану начнутся сегодня.

Европейский Союз также примет участие в переговорах в Женеве по мирному плану США. Правая рука президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт изложит позицию ЕС.

Об этом сообщает Politico.

Как сообщил источник издания, ЕС и Великобритания примут участие в переговорах на высоком уровне по мирному плану президента США Дональда Трампа для Украины, которые начнутся сегодня.

Отмечается, что это станет значительным прорывом для Брюсселя и Лондона, которые до сих пор были исключены из процесса.

Высокопоставленные чиновники по вопросам безопасности из Франции и Германии также примут участие в переговорах.

Politico подчеркнуло, что «союзники Украины стремятся переписать предложение Трампа, которое, по их мнению, будет выгодным для России».

«То, что европейцы получат места за столом переговоров, будет приветствоваться в Киеве, Брюсселе и за их пределами, после того, как союзники Украины выразили беспокойство по поводу того, что их исключили из последней инициативы Трампа», - пишет издание.

Переговоры состоятся на уровне советников по вопросам национальной безопасности. Ожидается, что ЕС представят правая рука президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт и главный помощник председателя Евросовета Антониу Кошти Педро Лурти.

Среди прочего, ожидается, что европейцы будут давить на команду Трампа, чтобы она смягчила свое предложение о передаче России территорий Донбасса.

Вместо этого они хотят, чтобы любое перемирие базировалось на принципе замораживания конфликта на текущей «линии соприкосновения», но только для начала переговоров, а не окончательного урегулирования.

Переговоры в Женеве

Напомним, американские и российские чиновники разработали мирный план по завершению войны России против Украины. Его согласовал президент США Дональд Трамп.

План состоит из 28 пунктов и предусматривает, в частности, передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и др.

В Европе и Украине возмутились таким мирным планом и экстренно начали готовить свой вариант.

Представители США, евротройки и Украины запланировали встречу в Женеве в ближайшие дни для обсуждения мирного плана США. Зеленский пообещал, что Украина будет отстаивать свои интересы в Швейцарии.

Украинскую делегацию на переговорах возглавит руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В Швейцарию на обсуждение мирного плана от США поедут: министр армии США Дэн Дрисколл и его команда, а также спецпредставитель американского лидера Стив Уиткоффф, который собственно и разработал документ с представителем РФ Кириллом Дмитриевым.

Еще известно, что на встрече в Женеве должен присутствовать госсекретарь США Марко Рубио.

