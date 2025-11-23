«Думаю, что так дует на балконе? А тут пены нет от слова совсем» 2 23.11.2025, 12:02

Белорус пожаловался, что балкон «утеплили», а щели оставили.

В Дзержинске житель новостройки возмутился тому, как строители «утепляют» балконы. Мужчина обратил внимание, что, несмотря на остекление, ему продолжает дуть. Ответ на вопрос, почему так происходил, не заставил себя долго ждать: по контуру крепления балконной рамы к панели экрана ограждения не было монтажной пены. Свое возмущение горожанин записал на видео и выложил в TikTok. На это обратили внимание сотрудники местной районной газеты и попросили объяснить в местном управлении капитального строительства.

Новостройка, в которой живет возмутившийся мужчина, находится в Дзержинске на улице Пераможцев, 4А.

— Думаю, что так дует на балконе? — говорит в видео он. — А тут пены нету от слова совсем.

В управлении капитального строительства Дзержинского района объяснили, что все работы по остеклению лоджий выполняются строго в соответствии с проектной документацией. В данном случае разработанной МАПИДом. О том, использовать ли монтажную пену, в документе написано следующее: «применение <…> носит рекомендательный характер и применяется при дополнительных требованиях заказчика».

— Заданием на проектирование не предусматривалась герметизация швов, примыкания балконных рам к стенам, перекрытиям и экранам ограждения, — рассказал Юрий Марцинкевич, руководитель проекта в УКС Дзержинского района. — Все дома по проектам ОАО «МАПИД», которые у нас построены, идут без герметизации. Из сотни проектов известно два случая, когда по решению заказчика балконы герметизировались.

Также специалист добавил, что сметой на строительство герметизация узлов элементов остекления лоджий не предусмотрена. Соответственно, она не входит в стоимость «квадрата» жилья.

Почему балконы не герметизирую? По словам Юрия Марцинкевича, ответ кроется в статусе самого объекта. В данных домах лоджии проектируются как «холодные». А это значит, не входят в тепловой контур квартиры и не требуют полной герметизации, как теплые помещения.

— Кроме того, внизу между плитой перекрытия лоджии и экраном есть монтажный зазор в 20 миллиметров. Он предусмотрен для проветривания лоджий и предотвращения запотевания и намерзания на стеклах, — добавил руководитель проекта. — То есть балкон все равно считается холодным. Поэтому нет смысла в герметизации.

Чтобы придать балкону эстетичный вид, скрыть конструктивные стыки, образующиеся зазоры и щели, используют декоративные наличники. Это обычная практика.

Таким образом, отсутствие пены — это не халтура или экономия, пишет районная газета. Это следование утвержденным проектным решениям, которые применяются на всех объектах данной серии. Если жильцы впоследствии захотят утеплить балкон и превратить его в «теплый», они могут эти работы выполнить самостоятельно.

