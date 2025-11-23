В Нью-Йорке тысячи жителей устроили массовый перекур по призыву пенсионера 7 23.11.2025, 12:50

Инициатором необычного флешмоба стал 75-летний актер.

В Нью-Йорке прошел, пожалуй, самый масштабный организованный перекур в мире. Пятничным днем площадь Вашингтон-сквер собрала, по разным оценкам, от 1500 до 2000 курильщиков, которые вышли на так называемую «сигаретную вечеринку». Мероприятие, окутавшее парк густым дымком, быстро привлекло внимание и полиции.

Инициатором столь необычного флешмоба стал 75-летний актер и медийная персона Боб Терри. Уроженец района Парк-Слоуп, он сам курит уже 60 лет и решил, что людям нужно простое и понятное средство от стресса.

«Слишком много салатов и скакалок»

«Люди сейчас напряжены, — заявил Терри в интервью The New York Post. — Вся эта работа и стресс. Иногда надо просто собрать людей и выкурить сигарету. Слишком много всякой ерунды о здоровье. Слишком много салатов и скакалок — все с ума посходили».

При этом, что интересно, самопровозглашенный «Сигаретный Маэстро» вовсе не призывал всех начать курить. Напротив, он считает, что некурящим и начинать не стоит, а курильщикам — лучше бросить. Свое нынешнее мероприятие он прокомментировал так: это «повод обратиться к соцсетям и быть силой добра».

«Сигаретная вечеринка»

Толпа, в которой, кстати, был и большой аниматронный Злючка Оскар с сигарой, встретила Боба овациями, когда он зажег свою первую сигарету. «Я вас всех люблю! Спасибо, что пришли!», — сообщил сияющий Терри собравшимся.

Над парком повисла дымка, а из портативной колонки заиграл хит Survivor «Eye of the Tiger». Курильщики, чей возраст варьировался от 18 до 78 лет, скандировали имя своего новоявленного лидера: «Боб, Боб, Боб!». Тем временем за пределами этого дымного круга царила полная неразбериха. «Что здесь происходит?» — спрашивали прохожие.

Не рекорд, но весело

Несмотря на масштабы, событие вряд ли попадет в Книгу рекордов Гиннесса. Как выяснилось, у этой организации просто нет категории для «самого большого организованного перекура», да и официальные представители на мероприятие не приехали.

Веселье продлилось около получаса. Зато затем на площадь прибыли как минимум 20 офицеров NYPD (полиции Нью-Йорка), чтобы попросить разойтись собрание. «Надо делать это каждую пятницу!» — крикнул кто-то из толпы, после чего группа взорвалась скандированием: «Еще одну сигарету!».

Боб Терри удовлетворил просьбу, закурив под песню Фрэнка Синатры «New York, New York».

«Врачи в шоке от моих легких»

Рассуждая о своей привычке, которая, согласно всем данным медицины, наносит сокрушительный удар по сердцу, легким и другим органам, Терри ностальгически заметил: «В 50-е и 60-е казалось, что курят все».

Причем, по его словам, врачи «в шоке» от того, насколько здоровы его легкие, и все равно настаивают на том, чтобы он бросил. «Я бы бросил, но стресс от этого меня точно убьет», — утверждает мужчина.

