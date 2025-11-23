Российский генерал-«подрывник» Каховской дамбы возглавил миссию в Венесуэле 6 23.11.2025, 13:06

Руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов раскрыл подробности.

Российский генерал Олег Макаревич, который приказал взорвать Каховскую ГЭС, возглавил ротационную консультативную миссию в Венесуэле, где более 120 российских военных тренируют венесуэльские силы.

Об этом заявил руководитель ГУР Украины Кирилл Буданов, сообщает The War Zone.

По данным украинской разведки, генерал-полковник Олег Макаревич руководит Экваторской боевой группой Минобороны России, которая находится в Венесуэле с учебно-консультативной миссией. Макаревич и более 120 его подчиненных обучают венесуэльские войска различным дисциплинам, включая пехоту, беспилотники и специальные операции, а также оказывают поддержку в сфере радиоэлектронной разведки.

По словам Буданова, присутствие российских военных в Венесуэле не является реакцией на нынешнее наращивание войск США в Карибском регионе. Украинская разведка отмечает, что количество российских сил в стране не изменилось с начала операции США, однако пребывание Макаревича, который прибыл в Венесуэлу в начале года, было продлено. Обычно ротации российских командиров длятся около шести месяцев.

Макаревич и примерно 90 офицеров и военнослужащих расположены в столице Каракасе, остальные - в Маракайбо, Ла-Гуайре и на острове Авес. Их деятельность включает оценку боевых возможностей венесуэльских вооруженных сил, работу с бронетехникой, авиацией, артиллерией, дронами и служебными собаками, а также наблюдение за внутренними группами и иностранными правительствами.

Макаревич, которому 62 года, ранее командовал группой российских войск в Днепре, но был уволен после контрнаступления украинских войск в Херсоне в 2023 году. В прошлом высокопоставленные чиновники России заявляли о возможных поставках Венесуэле систем ПВО «Панцирь-С1» и «Бук-М2Е» и других высокоточных вооружений, однако их наличие пока не подтверждено.

Буданов также отметил, что во время возможной атаки США российские войска останутся в Венесуэле «вне сцены», а Москва будет официально пытаться вести переговоры с Вашингтоном.

