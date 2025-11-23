закрыть
23 ноября 2025, воскресенье, 16:23
В Беларусь идет Генуэзский циклон

  • 23.11.2025, 13:23
  • 14,632
В Беларусь идет Генуэзский циклон

Снегопады гарантированы.

Беларусь ждет серьезный снегопад. К нам движется южный циклон, который зародился в Средиземном море. Такие циклоны называют Генуэзскими. Он пройдет долгий путь из Италии через Балканы и Украину и к вечеру окажется прямо над Гомельской областью, сообщает NewGrodno.

Но снег начнется гораздо раньше. Уже утром, примерно в 7-9 часов, он начнется в Брестской и Гомельской областях. Будет около нуля, местами снег пойдет сильно, а при ветре 6-8 м/с возможна настоящая метель с ухудшением видимости.

К обеду снегопады охватят всю южную половину страны. Интересно, что днем Гомельская область окажется в теплом секторе циклона. Здесь потеплеет до +2..+5°, снег перейдет в дождь, и все, что успело выпасть, растает.

В Минске снег начнется ближе к полудню, а к вечеру над центральными районами окажется зона самых сильных осадков.

Позже всего циклон доберется до Витебской области — снег здесь начнется только вечером, ближе к ночи, и на западе области будет особенно интенсивным.

По данным сервиса «Надворье», к утру понедельника в Беларуси ожидается снежный покров высотой 8-12 см, а местами и до 15 см. При этом на востоке Гомельской и Могилевской областей снега, скорее всего, не будет совсем.

