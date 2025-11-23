Как Дик Адвокат вывел Кюрасао на чемпионат мира 2 23.11.2025, 13:50

2,698

Фото: Reuters

Это самая маленькая страна, когда-либо участвовавшая в ЧМ.

Кюрасао будет представлять самую маленькую страну в истории на чемпионате мира, хотя это даже не страна. Больше всего этого заслуживает селекционер, который покинул Сербию, несмотря ни на что, пишет vreme.com.

«Мне нужны были большие имена», — вспоминал Жильбер Мартин об амбициозных поисках идеального тренера национальной сборной. Фудбальский мир до сих пор даже не услышал.

Первым в этом списке был Ламбертус ван Марвейк, лидер голландской кампании к финалу Кубок мира в ЮАР, который давно выпал из истории и наслаждается отдыхом. Другим вариантом был Луи ван Гал, бывший тренер «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Юнайтед», который, с другой стороны, не хотел тренироваться, если команда не была способна выигрывать титулы.

А затем президенту ассоциации позвонил Дик Адвокат, ветеран национального футбола, известный отечественной публике. Тренер, который знает, как вывести футбольные сборные наций на чемпионат мира.

«Я слышал, вы ищете селекционера», — коротко сказал он.

Год спустя «Адвокат» доказал, что в футбол играют не только колоссальные имена, а успех измеряется не только титулами. Кюрасао уже не только у всех на слуху, но и стало главной сенсацией отборочного цикла чемпионата мира в Северной Америке.

Самая маленькая страна, когда-либо участвовавшая в чемпионате мира

Во вторник сборная Кюрасао квалифицировалась на чемпионат мира, сыграв вничью 0:0 с Ямайкой в Кингстоне, став самой маленькой страной, когда-либо представленной на самом важном турнире мира, с населением 156 000 человек.

Кюрасао на протяжении почти четырех веков являлся колониальной территорией Королевства Нидерландов. До референдума 2009 года остров входил в состав Нидерландских Антильских островов (более широкая автономная единица в составе Нидерландов), после чего приобрел статус субъекта Королевства, который он сохраняет и по сей день.

Несмотря на то, что в 2011 году Кюрасао получило право участвовать в соревнованиях под эгидой ФИФА, оно до сих пор не признано независимым государством, поскольку вопросы обороны, внешней политики и конституционного порядка по-прежнему ставятся под сомнение Амстердамом.

Голландский связной

Хотя до недавнего времени она была практически неизвестна широкой публике, этот выбор далеко не анонимный. Отношения с Нидерландами, пожалуй, самый важный фактор успеха.

Из 24 членов национальной сборной только один родился на острове. Остальные родились в Нидерландах, будучи потомками иммигрантов из Кюрасао, что позволило им развиваться в одних из крупнейших футбольных академий Европы.

Единственный коренной игрок Кюрасао, Тахит Чонг, был воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». Бывший полузащитник «Астон Виллы» Леандро Бакуна — один из самых известных игроков национальной сборной. Его брат и коллега Жуниньо играл за «Бирмингем». Есть также Кенджи Гор, который также играл за «Юнайтед» в юношеской академии. Армандо Обиспо, как и Джошуа Брент, играет за ПСВ, а Ришедли Базур играл за «Аякс» и «Вальсбург».

«Все началось с выбора игроков, которые были недостаточно хороши для игры за сборную Нидерландов, но могли бы играть за Кюрасао. Теперь все видят, что мы добились больших успехов, которыми гордимся», — сказал Бакуна в интервью Athletic.

Дорога к мечте

Кюрасао прошел второй и третий раунды отборочных турниров в Южной и Центральной Америке. Во втором этапе Кюрасао выиграл все четыре матча в группе, в которую также входили Гаити (также получившая квалификацию на чемпионат мира), Сент-Люсия, Аруба и Барбадос.

На следующем, заключительном этапе команда Дика Адвоката дважды сыграла вничью с Тринидадом и Тобаго, дважды обыграла Бермуды, в том числе со счетом 7:0 на выезде, и победила Ямайку дома. Очко в Кингстоне оказалось решающим для получения визы на чемпионат мира.

Как создать национальную команду

В возрасте 78 лет Дик Адвокат сумел в третий раз вывести национальную сборную на чемпионат мира после Голландии и Южной Кореи.

Однако это был заключительный, но и самый важный этап долгосрочного системного подхода к развитию этой небольшой национальной команды.

Набор молодых голландцев, имеющих гражданство Кюрасао, начался в 2015 году.

Затем последовало пятилетнее руководство Ремко Бичентини, поднявшее команду до уровня, сопоставимого с более крупными командами из этой части света.

Приход Адвоката лишь способствовал внезапному росту этого отбора, который за это время созрел для самых высоких конкурентных целей.

Лесковац и Кюрасао

Сообщение местных СМИ о том, что на чемпионат мира отправилась страна «размером с Лесковац», символично во многом, чем может показаться.

Дик Адвокат приехал в Сербию в 2014 году в качестве тренера на ранней стадии отборочного турнира к Евро-2016. Однако он ушел в отставку всего после четырех игр, не получив причитающегося ему выходного пособия. Официальной причиной было то, что он «не увидел прогресса» и не видел способа его изменить.

Однако истинной причиной, по которой Адвокат покинул «Мальтене» «с головой», как тогда говорили, стал конфликт с Футбольной ассоциацией Сербии. Голландский специалист словно увидел путь, по которому шла сербская сборная, которая одиннадцать лет спустя, вместо чемпионата мира, остановилась в Лесковаце.

