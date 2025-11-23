Расчет Кремля не сработает Игорь Эйдман

Путин всегда действует в рамках типичной бандитской логики.

Фактическая цель «плана Трампа», понимает он это или нет, - не в том, чтобы установить какой-то пусть и несправедливый, но все-таки мир, а в том, чтобы обеспечить Путину условия для продолжения войны и полного военного уничтожения Украины. Российские агенты Виткофф и Дмитриев написали этот бредовый план и передали Трампу как уже якобы согласованный с Путиным. Однако Путин не собирается его выполнять и даже на таких выгодных для себя условиях прекращать войну. Об этом он уже прямо сказал сегодня. История с «планом Трампа» ему нужна только в качестве бомбы под украинским государством.

Путину необходимо, чтобы Зеленский официально объявил, что принимает условия американского президента. В таком случае, как надеются в Кремле, в Украине начнется раскол, массовое движение против действующей власти - в элитах, армии и обществе. Это, по тому же расчету, ослабит обороноспособность Украины.

А дальше Путин начнет давить на Трампа и Украину, выставляя новые условия. Например, российский диктатор скажет, что готов рассмотреть этот план только после того, как Украина уже выполнит часть его пунктов: например, уйдет из Донбасса, а Запад прекратит поставлять Украине оружие. В такой ситуации Трампу либо придется признать, что его план провалился, а он - старый болван, доверившийся кремлевским мошенникам (этого, конечно, он делать не будет), либо продолжать давить на Украину, чтобы она выполнила новые ультимативные требования Путина.

Путин всегда действует в рамках типичной бандитской логики: стоит уступить ему в чем-то - он дальше будет пытаться нагнуть противника все ниже и ниже.

Однако расчет Кремля не сработает. Его ошибка в том, что россияне судят об Украине по себе. Но Украина — демократическое государство. Зеленский в принципе по закону не имеет полномочий принимать многие положения капитулянтского плана американцев. Как говорят мои украинские друзья, если бы Зеленский пошел на поводу у Трампа, Рада бы его просто сместила по обвинению в национальном предательстве, спокойно в рамках демократических процедур. И делать этого он не будет.

Игорь Эйдман, «Телеграм»

