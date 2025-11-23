Надолго ли в Беларусь пришла «настоящая» зима? 23.11.2025, 14:16

2,394

Погоду в стране будет определять так называемый Генуэзский циклон.

Пока соседняя Польша готовится к настоящим снежным буранам — в отдельных регионах сугробы могут вырасти до 60 сантиметров — белорусы с тревогой смотрят на юг. Оттуда, как сообщили синоптики, прямиком из Средиземноморья, к нам движется активный и довольно капризный циклон. Что он принесет в Беларусь и как погодные сюрпризы отразятся на дорогах и планах — разбираемся в деталях, пишет «Телеграф».

«Настоящая зима» придет в воскресенье

По словам синоптиков, в воскресенье, 23 ноября, погоду в стране будет определять так называемый Генуэзский циклон. Он уже прошел над Италией и Балканами, а к вечеру 23 ноября его центр окажется над Гомельской областью. Однако зона осадков завихрения накроет Беларусь гораздо раньше.

Уже утром снегопады, причем довольно сильные, начались в Брестской и Гомельской областях. Температура при этом будет околонулевой. К середине дня осадки охватят всю южную половину страны. А что ждет центральные регионы?

Гололед, налипание и «снежный хаос» на дорогах

Самые сложные условия, судя по прогнозам, ожидают автомобилистов. Значительно ухудшится дорожная обстановка. Кстати, судя по сообщениям в соцсетях, некоторые автовладельцы уже успели отметить неофициальный «День жестянщика». На дорогах прогнозируют гололедицу, а местами даже снежный накат, по юго-востоку и вовсе гололед.

Гололедица — это тонкий слой льда на поверхности земли, который образуется после оттепели или дождя при внезапном похолодании. В отличие от гололеда — явления, при котором лед нарастает на ветвях деревьев, проводах и других поверхностях из-за намерзания переохлажденных капель дождя или мороси.

Особенно осторожными в воскресенье нужно быть вечером в центральных регионах, включая Минск. Именно здесь, согласно расчетам, ожидается точка окклюзии — зона наиболее интенсивных снегопадов. Видимость на дорогах может ухудшиться до 500-1000 метров. «Если находитесь за городом, постарайтесь вернуться в Минск пораньше», — рекомендуют метеоблогеры.

А где все будет мокро

Впрочем, не везде погода будет снежной. К примеру, жителей Гомельской области во второй половине дня ждет небольшой “сюрприз”. Регион окажется ближе к теплому сектору циклона, благодаря чему столбики термометров поднимутся до +2..+5°С. Снег здесь сменится дождем, и все, что успело нападать, растает. Зато, как предупреждают синоптики, к вечеру здесь может образоваться гололед.

«Самые сильные снегопады днём и в начале ночи»

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), больше всего снега выпадет в воскресенье на стыке Минской и Могилёвской областей. Местами высота снежного покрова к концу дня может превысить 10 см, а количество осадков — 15 мм за 12 часов. Это, по словам метеорологов, очень много для конца ноября.

Что дальше? Прогноз от Белгидромета

Синоптики государственной службы считают, что переменчивая погода с осадками то ли в виде снега, то ли дождя продлится как минимум до середины следующей недели. Вот как выглядит детальный прогноз по дням:

24 ноября (понедельник). Ночью временами осадки (снег, мокрый снег, по востоку с дождем), по северу сильный снег. А днем во многих районах Беларуси небольшой кратковременный снег и мокрый снег. Местами слабый туман, гололед и гололедица. Температура ночью -1..-6°С, по юго-востоку 0..+1°С, днем -4..+1°С.

25 ноября (вторник). Осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем). Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер местами порывистый. Температура ночью -1..-8°С, днем -3..+3°С, по югу до +5°С.

26 ноября (среда). На большей части территории страны осадки, днем местами сильные (дождь, мокрый снег). Местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью -3..+4°С, днем -1..+6°С, по юго-востоку до +9°С.

Как видно, погода готовит белорусам полный набор сюрпризов — от метелей и снежных заносов до дождя и гололеда. Главный совет на ближайшие дни — быть внимательнее на дорогах и следить за обновлениями прогнозов.

