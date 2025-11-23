«Если я такое надену, у меня с мужем личная жизнь закончится» 20 23.11.2025, 14:22

Магазин в Могилеве запустил рекламу панталон и вызвал шквал эмоций.

В конце октября могилевский магазин, что торгует отечественным брендом трикотажа «Світанак», запустил в TikTok рекламу товара, который многих не оставил равнодушными. Речь о зимней новинке — панталонах с начесом. Предмет гардероба настолько активно обсуждали, что в магазине решили продемонстрировать и летний вариант нашумевших панталон. Пользователи отреагировали не менее бурно, пишет «Зеркало».

На этот раз в магазине продемонстрировали два вида товара — панталоны тонкие с короткой ножкой и длинной.

— У нас большой выбор расцветок, — говорит девушка на видео и показывает товар.

В комментариях представители магазина также отметили, что есть и однотонные варианты.

Цену изделий в кадре не озвучивают. На сайте «Світанка» она указана 26,02 рубля.

Реклама товара вызвала бурную волну обсуждений. Одни шутят над изделием, другие отмечают его преимущества. Собрали некоторые из мнений:

«Это покупают?»;

«Пожилые женщины, бабушки носят с удовольствием»;

«Вот в комментариях все хают данную продукцию, и никто даже не задумался, что это отличное противозачаточное средство!»;

«Если я такое надену, то у меня с мужем личная жизнь закончится, и климакс тут будет ни при чем»;

«В них очень удобно спать, да и так гонять по дому»;

«У меня такие есть! С малинками»;

«Не только пожилые их носят. Они хб (хлопчатобумажные), между ногами не натирают. Можно такую же футболку [купить] - и будет отличный ночной или домашний комплект»;

«А если я сама с «короткой ножкой», могу ли я носить панталоны с длинной?»;

«Хотелось бы на модели посмотреть. И желательно, чтобы этими моделями были технолог, конструктор и модельер»;

«Сама себе двое купила с короткой ножкой как шортики в жару дома. Ткань супер, и они сами, я кайфую в них»;

«Надо продвигать на экспорт! В Европу! Но… если бы не санкции, завалили бы полмира этой красотой и элегантностью!»;

«Боже, теперь знаю, что мужа попросить в подарок на Новый год, а то все, милая, что ты хочешь? А мне уже за 45, мерзнет все».

