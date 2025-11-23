Шведский генерал: Россия курирует поставки наркотиков и мигрантов в Европу через Африку 2 23.11.2025, 14:40

Михаэль Классон

Фото: HENRIK MONTGOMERY / PAP

Руководству НАТО необходимо взять под тщательный контроль действия Кремля.

Акты гибридной войны против Запада со стороны России не ограничиваются засылкой дронов, кибератаками и диверсиями. Москва также взяла под контроль пути нелегальной миграции и поставки наркотиков в Старый Свет через Северную Африку в рамках стратегии по дестабилизации Европы, заявил Financial Times глава Генштаба вооруженных сил Швеции генерал-лейтенант Михаэль Классон.

По его словам, руководству НАТО необходимо взять под тщательный контроль действия России в североафриканском регионе. «Это [поставки наркотиков, мигрантов и другая преступная деятельность] очень быстро распространяется… на всю Европу и территорию НАТО», — сказал он, не приводя подробностей. По данным европейской пограничной службы Frontex, число нелегальных мигрантов, прибывших в Европу через центральное и западное Средиземноморье, в 2025 году выросло в 1,5 раза.

Количество мигрантов, отправляющихся в Европу через Ливию, за девять месяцев года подскочило на 50% год к году, отчитались в службе. Больше всего людей по этому маршруту прибывают из Бангладеш, Эритреи и Египта. Центральное Средиземноморье — это самый оживленный маршрут, на него пришлось почти 40% всех нелегальных въездов. В западном Средиземноморье самой «популярной» точкой отправления стал Алжир, на выходцев из него пришлось без малого три четверти случаев обнаружения нелегальных мигрантов на маршруте. За три квартала-2025 число нелегальных пересечений на этом направлении выросло на 28%, отчитались во Frontex.

Наркотики в Европу в основном поставляются через Гвинейский залив, расположенный у западного побережья Африки (через регион проходит большая часть поставок кокаина из Южной Америки в Старый Свет). В последние месяцы там было проведено несколько крупных операций по перехвату наркотиков. В частности, в ВМС Франции в сентябре сообщали, что с начала года в этом районе было изъято 54 тонны наркотиков.

Классон также подчеркнул, что Москва сочетает «диверсии, спецоперации и даже нападения на отдельных лиц» с атаками на критически важную инфраструктуру и «использованием уязвимостей в информационной среде» с целью «расколоть нас» и «разрушить сплоченность» европейского сообщества.

«Тот факт, что во многих странах на Западе существует определенная политическая поляризация, конечно же, является лакомым кусочком для сторонников гибридной войны», — заявил глава шведского генштаба.

