закрыть
23 ноября 2025, воскресенье, 16:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пользователь iPhone 17 Pro Max превратил смартфон в полноценный компьютер

3
  • 23.11.2025, 14:43
  • 2,918
Пользователь iPhone 17 Pro Max превратил смартфон в полноценный компьютер

Apple не дает делать так по умолчанию, чтобы не обвалить продажи Mac.

На Reddit появился любопытный эксперимент: владелец iPhone 17 Pro Max сумел взломать устройство и запустить на нем полноценную iPadOS, что позволило превратить смартфон в эдакий ПК. Эксплойт работает только на iOS 26.1, в 26.2 beta 1 Apple его уже закрыла.

Пользователь под ником Tech Expert подключил iPhone к внешнему монитору одним кабелем и открыл несколько окон в настольном режиме, интерфейс ведет себя так же, как на iPad с полноценной многозадачностью.

Это стало возможным благодаря железу устройства: процессор A19 Pro и 12 ГБ оперативной памяти спокойно справляются с iPadOS и ее оконной системой.

Суть взлома в том, что система ошибочно определяет устройство как iPad и включает соответствующие режимы интерфейса. Автор эксперимента шутит, что Apple не дает пользоваться этим режимом по умолчанию, чтобы не создавать конкуренцию Mac, хотя технических ограничений для его работы нет.

Интересно и то, что подобный сценарий давно реализован в Android, от Samsung DeX до разных десктоп режимов у других производителей, но массовым это так и не стало.

При этом Apple первой запустила на iPhone полноценные порты больших игр, еще на iPhone 15 Pro можно было вывести на внешний монитор Resident Evil Village через обычный USB-C.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип